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▲許庭綸隨後雖然擊出滾地球出局，但仍帶有1分打點。今日他兩次打擊都有貢獻。（圖／記者朱永強,2025.08.16）

▲兄弟先發投手黎克主投5局僅失2分，表現有回升。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟近期表現脫胎換骨，本周交出3勝1敗的亮眼成績單，相較於前幾周的低迷，戰績大幅翻轉。雖然在今（26）日對戰富邦悍將的比賽中，因第六局牛棚「放火」導致單局狂失7分，最終以5：8落敗並中止三連勝，但比賽後段展現的韌性卻讓球迷大呼過癮。特別是20歲大物新秀許庭綸在第8局差點揮出追平比數的滿貫全壘打，驚人的怪力與成長幅度值得期待。今日比賽進行到8局下半，中信兄弟兩度攻佔滿壘展開瘋狂反撲。代打上陣的許庭綸面對富邦投手張奕（Yi Chang），在兩壞球領先的情況下大棒一揮，掃成左外野方向極為深遠的飛球。這顆球在空中劃出的彈道極高且氣勢驚人，全場一度以為即將飛出牆外上演追平比數的滿貫全壘打，可惜最終判定為界外球。許庭綸隨後雖然擊出滾地球出局，但仍帶有1分打點。今日他兩次打擊都有貢獻，分別擊出高飛犧牲打與帶有打點的滾地球。雖然沒能成為逆轉英雄，但這位高中畢業生展現出的身材完成度與打擊力量，讓總教練平野惠一（Keiichi Hirano）深感欣慰。去年許庭綸主要擔任代跑與守備工作，在一軍出賽44場，攻擊指數（OPS）僅為.603。然而經過一個球季與春訓的洗禮，平野惠一注意到這位新星的力量有顯著提升，誇他正朝著好的方向前進。許庭綸去年在觀察投手方面有顯著提升，雖然對變化球的掌握度仍待加強，但在一軍實戰後更清楚訓練方向。平野教練特別指導他加強腿部爆發力與起跑技巧，期待他在新球季能成為壘間與打擊區都具備威脅性的全能球員。回顧本戰，兄弟先發投手黎克主投5局僅失2分，表現有回升。可惜接手的錢可倫今日狀況不佳，0.1局失4分成為戰局轉捩點。儘管如此，張仁瑋今日單場5支2表現優異，團隊首安打者李聖裕與傷癒調整中的江坤宇、宋晟睿等人也都有安打演出。兄弟本周打出3勝1敗的高水準戰績，展現出「黃衫軍」覺醒的氣勢。面對即將到來的下周5連戰，球員們將利用短暫休息備戰。今日這場即便輸球但也打得極具競爭力的比賽，無疑為兄弟後續的賽程注入了一劑強心針。