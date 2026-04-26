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英特爾亮眼財報點燃美國晶片股，資金同步湧向超微與安謀，投資人重新押注CPU需求將在AI伺服器與AI代理帶動下升溫。英特爾24日股價飆漲23.6%，收82.5美元，超微24日終場大漲13.9%，收在347.81美元；安謀也勁揚14.7%，收234.81美元。英特爾近日公布第一季營收136億美元、年增7%，調整後每股盈餘0.29美元，優於市場預期；公司也預估第二季營收將落在138億至148億美元，調整後每股盈餘估0.20美元。法人解讀，這份財報的意義不只是英特爾營運好轉，更像是替CPU市場打了一劑強心針。D.A. Davidson分析師指出，英特爾財報顯示CPU需求正在出現結構性變化，尤其代理式AI應用將帶動伺服器CPU需求明顯擴張，因此將超微評等由「中立」調升至「買進」，目標價也從220美元大幅上修至375美元。若CPU需求在未來一段時間維持供不應求，超微不只可望擴大出貨，也有機會提高產品價格、改善毛利率。市場也因此把英特爾的強勁財報，視為超微接下來營運可能優於預期的訊號。除了超微，安謀也成為資金追捧標的。安謀先前已宣布計畫自行開發CPU，市場認為，若AI應用推升資料中心CPU需求，安謀架構與自研CPU布局也可能受惠。