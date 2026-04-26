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中信兄弟今（26）日主場交手富邦悍將，第六局先發洋投黎克面對首名打者邦力多纏鬥到2好3壞，一顆滑球吊中後者出棒並做出收棒動作，三壘審當下判決出棒未過半，主審也沒有舉起手判好球，直接形成保送，事發當下，轉播甚至收錄到現場球迷狂吼：「出去了啦！」想不到後續竟成為黃衫軍單局慘失7分的開端，這一次關鍵判決，也在賽後引爆球迷討論。中信兄弟先發洋投黎克前五局無失分，球隊1：0領先進入第六局，黎克對決富邦悍將洋砲邦力多，纏鬥到滿球數2好3壞，投出138公里內角滑球引誘打者出棒，邦力多做出收住球棒動作，當下捕手高宇杰就手指三壘審，後者判決出棒未過半。而就轉播視角來看，這一球有壓進好球帶九宮格左下角，然主審也未判決好球（若好球就是三振），等於一顆球同時發生2個關鍵判決，讓邦力多死裡逃生、獲得保送站上一壘。後續王勝偉再補上右外野德州安打，兄弟緊急更換錢可倫、蔡齊哲上場仍壓不住局面，富邦悍將單局打出5支安打、狂攻7分大局，一舉超前比分，直到黃衫軍換上余謙後才止住失血，但終場中信兄弟仍以5：8輸球，無緣單周4戰全勝。回顧該次判決，不只是當下轉播收錄到現場球迷狂吼「出去了啦」，賽後更成為討論焦點，球迷同時針對出棒是否過半與好球帶爭議進行討論，「在電視機前面氣到差點把遙控器丟過去」、「邦力多 真的是邦利多了」、「ABS趕快上線吧！」翻閱棒球規則，其實沒有明文定義所謂的「出棒過半」，打者只有出棒、沒出棒2種結果，促請裁決時壘審以「主觀認定」判決「是否出棒」。至於好壞球判決，MLB大聯盟今年ABS挑戰系統正式上路，韓職則是從去年開始使用全ABS判決，裁判只是做出手勢，但中職與日職目前都尚未導入ABS系統，無法針對好壞球做出挑戰。