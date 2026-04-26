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CBA（中國男子籃球職業聯賽）2025-26賽季例行賽於24日正式收官，四川藍鯨隊寫下了職業籃球史上最黑暗的一頁。在收官戰以81：104不敵浙江隊後，四川隊不僅達成「單季42場全敗」的慘烈成就，若計入跨季敗仗，累計已達47連敗。這項數字徹底刷新世界職業籃球史上的最長連敗紀錄，遠超NBA紀錄，被外界諷刺為「世界第一爛隊」。令人唏噓的是，四川隊曾在2015-16賽季靠著伊朗中鋒哈達迪（Hamed Haddadi）等強勢洋將陣容，以4比1擊敗遼寧隊奪下隊史首座CBA總冠軍。然而短短十年過去，這支冠軍球隊卻從巔峰重摔至谷底。四川男籃的崩盤根源於經營體系的全面失控。母企業金強集團深陷房地產債務壓力，資金鏈斷裂直接衝擊球隊運作。據悉球隊長期積欠球員薪資與社保，最嚴重者甚至遭拖欠近兩年。外援因欠薪問題選擇離隊或拒絕出賽，導致球隊只能以全本土陣容硬撐。加上青訓體系停擺、主力球員流失，戰力與其他球隊已不在同一量級。面對前所未有的尷尬紀錄與球迷怒火，四川男籃於官方社群發布沈痛聲明。聲明中寫道：「充滿荊棘的2025-2026賽季落幕，球隊整體表現未達預期，在此向所有熱愛、牽掛四川男籃的每一個人誠懇致歉。我們深知本季愧對支持者，辜負了城市的榮光。俱樂部將深刻反思，後續將從管理、訓練、隊伍建立等多維度全面整改，重塑拼搏作風，力爭早日走出低谷。」四川隊的未來不容樂觀。由於2026-27賽季CBA計畫恢復升降級制度，屆時CBA後四名需與NBL（中國全國男子籃球聯賽）前四名競爭席次。若四川隊無法在短期內獲得注資改善戰力，極可能被NBL的三連霸勁旅「香港金牛」取代。