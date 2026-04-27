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▲統一獅上周末在亞太棒球場，與台鋼雄鷹合辦南人祭，2天都吸引破萬球迷進場，總計票房26,639人。（圖／統一獅提供）

中華職棒自2024年12強奪冠後，引爆全民棒球熱潮，上周末4月25日、26日洲際棒球場中信兄弟VS富邦悍將、亞太棒球場統一獅VS台鋼雄鷹，以及桃園棒球場樂天桃猿VS味全龍系列賽，中職自從2024年常態性展開三地開打賽事後，至今有6次達成「三地破萬」，第一次是2024年9月29日，當時富邦悍將與味全龍在大巨蛋比賽，吸引23,689人進場，桃園棒球場東道主樂天桃猿迎戰中信兄弟，有14,129人，台南棒球場則舉行潘威倫引退賽，台南球場剛好10,000人滿員。上周末以前，中職發生過4次「三地破萬」，其中3次當天大巨蛋都有比賽，只有2025年5月3日，新莊、桃園、澄清湖達成首度戶外球場「三地破萬」紀錄，新莊、桃園當天都有舉辦主題日，澄清湖則是台鋼雄鷹迎戰人氣球隊中信兄弟，當天吸引11,299人進場。上周末中職分別在洲際、桃園與亞太棒球場三地開打，洲際舉辦Snoopy主題日、桃園為YOKOSO屋台花火祭、亞太則是南人祭，連續2天都達成「三地破萬」，不僅是史上第5、6次三地破萬、非大巨蛋的戶外球場第2、3次三地破萬，也是包含大巨蛋在內，首次達成周末連續2天三地破萬的紀錄。攤開其中難度，一部分原因與過去台南棒球場最多容納座位數有限，預期在統一獅本季將主場移至多達25000席的全台最多座位戶外棒球場－亞太棒球場後，加上幾乎是破萬保證的大巨蛋，未來中職還有機會持續寫下更多「三地破萬」成就。另外，過去「三地破萬」記錄較難達成，主因與2009年至2023年、長達14季中職都沒有達到6隊規模有關，就算2009年以前6隊時期，論當時時空背景，也因為票房長期不振、擔心排擠效應而較少安排三地賽事，遑論達到「三地破萬」盛況可能性。