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▲林琮軒昨日貼出自己穿鎧甲的自拍照，而他上次更新臉書已是1個月前的事了。（圖／Ryan 林琮軒臉書）

▲王俐人昨日和女優挑戰各種瑜伽動作，還一邊大聊性事。（圖／翻攝自SWAG）

49歲女星王俐人昨（26）日深夜再度於SWAG開直播，這次她身穿粉色運動內衣搭配熱褲，露出大片雪白美肌，和女優蘇暢一起做瑜伽，揮汗濕身。老公林琮軒昨日則低調在臉書發文，分享自己穿鎧甲拍古裝劇的幕後花絮，笑說：「這是我穿過最重的鎧甲。」他的動態與王俐人近期大膽裸露的火辣風格相差甚遠，夫妻倆看似兩條不相干的平行線。王俐人一連兩晚在SWAG開直播，25日大膽脫掉上衣讓男優幫她按摩，完全不怕走光；昨晚則是和女優一起做運動，各種煽情動作來者不拒，還一邊大聊性事，直言亞洲男生普遍都比較不在意前戲，「有時候會有點無聊」，疑似默默吐槽老公。而相比於王俐人的開放，林琮軒的言行則顯得保守許多，他的社群動態近年都在分享拍戲相關心得、幕後花絮。昨日中午他也久違地發文，Po出拍古裝劇穿鎧甲的自拍影片，笑說：「這是我穿過最重的鎧甲，三國防彈背心，比我（拍）《鶴唳華亭》的還重。」可見他很投入片場工作，感覺沒在關心王俐人的直播。王俐人與林琮軒是相差7歲的姐弟戀，兩人在2021年底登記結婚，一度愛的高調恩愛甜蜜，曾一起上節目，但後來傳出林琮軒與岳母不合，甚至和王俐人在今年初就低調離婚的消息。對此，王俐人日前出面否認，強調她與老公只是分居罷了，目前林琮軒在中國拍戲，她則留在台北生活，沒有離婚。但隨著夫妻因事業重心不同而分居，他們在社群上也越來越少同框。林琮軒上一次PO出與王俐人的合照，還是2024年8月兩人一起到好友的餐廳用餐時，可見夫妻二人近期的互動確實不熱絡，不確定林琮軒在中國是否也有看王俐人的直播。