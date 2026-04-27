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▲微博上有消息稱張凌赫與田曦薇將二搭拍校園劇《逐夏》。（圖／微博＠烤柿兒）

▲田曦薇（左）、張凌赫（右）拍《逐玉》時真情流露，如今戲劇播畢，討論度仍居高不下。（圖／愛奇藝提供）

中國演員張凌赫、田曦薇在《逐玉》中的超甜CP感加上深植人心的演技，讓兩人雙雙爆紅，雙方原本有私仇的經紀人也因此和好，在慶功宴上乾杯喝酒，隨後「田作之赫」CP傳出有望二搭。目前除了旅行真人秀節目《花兒與少年》第8季導演表示正在極力邀請兩人，，粉絲則紛紛敲碗：「拜託是真的」。微博一名擁有1.4萬粉絲的博主日前發文，表示張凌赫、田曦薇將二度合作，拍攝校園劇《逐夏》。該部作品由同名小說改編，講述女主角林折夏與青梅竹馬遲曜成長、相愛的故事。消息一出，瞬間讓不少《逐玉》劇迷沸騰，超期待「田作之赫」二搭，紛紛留言敲碗：「這個真的拜託接」、「接了吧，好想看」、「給田作之赫一個現代劇，拜託」、「拜託是真的」。由於張凌赫和田曦薇在拍《逐玉》時，情侶感十足，加上兩人私下受訪的互動也很有愛；張凌赫採訪時都會不自覺將身體往和田曦薇那側靠近，也不避諱誇張田曦薇的造型很可愛，讓網友都覺得他們像是真的在談戀愛一樣，希望兩人不只拍古裝，也能拍時裝，給粉絲更多養眼畫面。不過針對這個新劇消息，目前張凌赫和田曦薇都沒回應，也有一派粉絲認為，成真的可能性低，因為兩人都拍攝過校園劇，應該不會想再演類似題材，角色重複性較高，「他倆拍過校園青梅竹馬劇的話，如果不是特別好的團隊、特別棒的劇本，估計不會優先考慮校園劇，重複題材、重複角色，沒有太大挑戰性」。除了《逐夏》之外，先前《花兒與少年》第8季導演也在微博證實，節目組正積極邀請張凌赫、田曦薇一起來拍真人秀，「一直在努力推進。」並透露已經開啟第8季的嘉賓面談。該節目主打讓明星出國自助旅遊，團隊成員通常會包含一些年長的前輩藝人，搭配年下的弟弟妹妹，創造更貼近現實生活的互動火花。