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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（27）日在主場對戰芝加哥小熊隊的比賽中，展現了徹底復甦的打擊實力。大谷全場3打數3安打，不僅單場3安演出猛打賞，更在第7局轟出睽違12場、60個打席之久的一發陽春砲。同時，面對本季表現優異的日籍左投今永昇太，大谷也敲出2支安打成功攻略。終場道奇隊以6：0完封小熊，收下二連勝並贏得系列賽。大谷翔平今日擔任道奇隊「第1棒、DH」，在前三個打席面對今永昇太時，分別以保送、右外野安打及右外野二壘安打全數出壘。第7局大谷面對小熊隊第二任投手、左投米爾納（Hobby Milner），鎖定一顆內角低處的二縫線快速球，精準地將球送往左中外野看台，這記本季第6號全壘打不僅幫助道奇擴大領先，也宣告了他重拾長打火力的信心。這是大谷自4月12日砲轟德格隆（Jacob deGrom）以來，時隔60打席再度開轟。前中日龍名投今中慎二在「NHK BS」轉播中評論：「能將那種困難的內角低球打向左中外野，是大谷非常有個人特色的全壘打方向。」本場比賽大谷翔平與今永昇太的日本內戰備受矚目。賽前大谷對戰今永的數據為10打數僅1安打、吞下3次三振，顯得相當苦惱。但今日大谷首局就選到保送，隨後發動今季第3次盜壘並靠著失誤與犧牲打跑回第1分。隨後兩次對陣今永，大谷分別擊出一壘安打與二壘安打。大谷此役差一支三壘安打就能達成「完全打擊」，單場兩度得分、進帳1分打點，全打席出壘的表現也讓他在美職通算全壘打數來到286轟，距離300轟里程碑僅剩14支。大谷賽後談到近期狀態時表示：「從昨天開始感覺有稍微變好，我希望能繼續忍耐並持續改善。打擊時『準備姿勢』是最重要的，這是一切的開始，只要姿勢調整好，就能有更好的發揮。」此外，大谷也特別稱讚了今日先發主投並無失分的隊友羅伯列夫斯基（Justin Wrobleski），認為其球種混搭與攻擊好球帶的氣勢非常出色。道奇隊目前投手群表現穩定，加上大谷手感回溫，也讓球隊順利收下近期兩次系列賽的勝利。