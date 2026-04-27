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▲從領先19分到倒輸21分，拓荒者臨時主帥斯普利特（Tiago Splitter）賽後直言：「文班亞馬的護框方式簡直不可思議，我們在籃下什麼也得到不，心態全崩了。」（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今（27）日在季後賽首輪第四戰（G4）上演了一場驚天動地的逆轉秀。先前因觸發腦震盪協議缺陣的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）今日強勢復出，繳出27分、11籃板並送出恐怖的7次阻攻，率領馬刺在一度落後19分的情況下，最終以114：93狂勝波特蘭拓荒者。馬刺目前在系列賽以3：1領先，正式奪下聽牌優勢。文班亞馬今日復出即巔峰，出戰34分鐘展現無與倫比的攻防影響力。他全場17投9中，罰球8中8，攻下27分、11籃板、3助攻，更在防守端交出4次抄截與7次阻攻的驚人數據。憑藉此役表現，文班亞馬一舉創下兩項神級紀錄，他成為NBA史上首位在職業生涯首個季後賽客場，就能砍下至少25分並送出5次以上阻攻的球員，強如歐尼爾、鄧肯等傳奇內線皆未能達成此成就。另外，也成為自2003年鄧肯（Tim Duncan）以來，首位在季後賽單場繳出至少「25分、10籃板、10次以上抄截加阻攻」的馬刺球員。馬刺隊在上半場狀態低迷，一度落後多達19分，但在下半場風雲突變。明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）展現高效火力，全場17投11中砍下最高的28分，另有6籃板與7助攻，被主帥米奇（Mitch）盛讚為加盟馬刺後的最佳一戰。年輕核心卡斯特（Stephon Castle）同樣表現亮眼，貢獻16分與全隊最高的8助攻，展現超越年齡的成熟。儘管卡斯爾隨後因傷意外退場，但在文班亞馬下半場「天神下凡」般的防守威懾力下，拓荒者進攻徹底崩盤，第三、四節馬刺分別轟出33：16、40：19的殘暴攻勢，直接將勝利收進口袋。從領先19分到倒輸21分，拓荒者臨時主帥斯普利特（Tiago Splitter）賽後直言：「文班亞馬的護框方式簡直不可思議，我們在籃下什麼也得到不，心態全崩了。」拓荒者三強阿夫迪亞（Deni Avdija）、哈勒戴（Jrue Holiday）與葛蘭特（Jerami Grant）合砍63分仍無力回天，年輕球員杭德森（Scoot Henderson）全場7投0中的低迷表現更是雪上加霜。文班亞馬賽後放下狠話：「我們必須在兩天後搞定首輪！」兩天後雙方將移師聖安東尼奧，馬刺極有機會在主場晉級次輪。