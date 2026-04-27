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NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（27）日正式公布針對季後賽首輪第四戰（G4）丹佛金塊與明尼蘇達灰狼末段衝突的處分結果。金塊隊王牌中鋒約基奇（Nikola Jokić）因主動挑起事端被處以5萬美元（約新台幣164萬元）重罰；灰狼隊前鋒藍道（Julius Randle）則因激化矛盾被罰款3.5萬美元。萬幸的是，聯盟並未對任何球員祭出禁賽處分，雙方主力皆能出戰關鍵的第五戰（G5）。這場衝突發生在灰狼隊以112：96大勝金塊、取得系列賽3：1聽牌優勢的最後時刻。當時勝負已定，但灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在比賽僅剩1.2秒時仍選擇上籃得分，此舉被視為無視「垃圾時間不進攻」的潛規則。打得異常憋屈的約基奇隨即情緒失控，從後場直衝向麥克丹尼爾斯並發生激烈推搡，引發兩隊大規模肢體衝突。裁判在回看錄像後，當場將約基奇與隨後參與衝突的藍道驅逐出場。根據聯盟官方公告，約基奇被罰款5萬美元，主因是他作為衝突的始作俑者，對比賽造成的負面影響較大。藍道雖然也被驅逐，但因屬於參與性質，被罰款3.5萬美元。至於引發衝突核心的麥克丹尼爾斯則未受到任何罰款處分。賽後兩名主角態度依然強硬，約基奇強調：「他（麥克丹尼爾斯）在大家都停止打球後還得分，所以我才找他理論。」而麥克丹尼爾斯則毫無悔意地回應：「當時計時器還在走，所以我就是要去得分。」對於瀕臨淘汰邊緣的金塊隊而言，約基奇免於禁賽無疑是天大的好消息。與此同時，灰狼隊也面臨嚴峻的傷病考驗：迪文琴佐（Donte DiVincenzo）已確定球季報銷，愛德華茲（Anthony Edwards）因膝傷將缺席數週，再加上戈登（Aaron Gordon）小腿受傷G5出賽成疑。外界分析，聯盟此次選擇「罰款不禁賽」，一方面是考量到兩隊傷兵滿營，若再禁賽恐嚴重影響比賽觀賞性與公平性；另一方面也希望球員能將火氣留在場上用球技對決。雙方將移師丹佛進行第五戰，屆時約基奇能否在主場率隊強勢反彈，將成為全聯盟關注的焦點。