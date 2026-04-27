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美國股市上週五（24日）標普500、那指、費半同創盤中與收盤歷史新高。台股今（27）日開盤同樣強勁，上漲925.79點，報39858.19點，隨後持續狂飆逾千點，正式站上4萬點關卡，成功達陣；台積電開盤也強漲95元，報2280元。櫃買指數也開高，開盤上漲1.06點，報382.6點。權值股多數也開紅，台積電開盤上漲95元，來到2280元；鴻海上漲3.5元，來到224元；台達電則下跌5元，來到2070元。美股道瓊工業指數24日終場下跌79.61點，或0.16%，收在49230.71點；標準普爾500指數上漲56.68點，或0.80%，收在7165.08點；那斯達克指數上漲398.10點，或1.63%，收在24836.60點；費城半導體指數上漲435.092點，或4.32%，收在10513.664點。路透社報導，巴基斯坦政府消息人士表示，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）預計上週五抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），討論重啟和平談判的提案。此外，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在接受福斯新聞採訪時表示，美國總統川普的特使維特考夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）將於週六上午前往伊斯蘭馬巴德，參加由巴基斯坦斡旋的對伊談判。近幾週美股因期待伊朗戰爭即將結束及企業財報強勁而大漲，但由於荷姆茲海峽依舊關閉，導致人們對和平協議的樂觀情緒在本週轉淡，令美股漲勢受到壓抑。最新進展帶動油價回跌。西德州中級（WTI）原油6月期貨下跌1.51%、收在94美元之上。布蘭特原油期貨則略為走揚，收在105美元上方。焦點個股方面，英特爾的股價飆升23.6%，創下自1987年10月以來最大單日漲幅，支撐標普500指數週五上漲，這家晶片製造商公布的第一季收益超出預期，並對當前季度業績做出樂觀預測。其他大型股如輝達上漲4.32%，AMD飆漲13.91%，微軟漲2.13%，亞馬遜漲3.49%，特斯拉漲0.69%，Meta上漲2.41%，Alphabet漲1.35%，蘋果下跌0.87%。