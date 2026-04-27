丹佛金塊隊在季後賽首輪遭遇前所未有的危機。在周六（26日）以96：112敗給明尼蘇達灰狼後，金塊系列賽已陷入1：3的聽牌絕境。然而，比場上勝負更讓人感到荒謬的是，球隊當家球星約基奇（Nikola Jokić）在賽後淋浴後，驚覺自己的內褲竟然不翼而飛，但最終發現只是掛在儲物櫃內部的吊桿上。這位三屆MVP在極度沮喪的夜晚，心態上的騷動可見一斑。
約基奇更衣室驚喊「有人偷我內褲」
根據《The Athletic》記者報導，當晚約基奇從淋浴間出來準備更衣時，突然驚慌且帶著憤怒地宣布：「有人偷了我的內褲！」他環顧四周，上下左右瘋狂翻找，臉上寫滿了不可置信與備受侵犯的挫折感。
考量到灰狼隊防守球員麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與戈貝爾（Rudy Gobert）在系列賽中如影隨行的糾纏，現場記者甚至調侃：「如果此時灰狼球員突然從轉角出現並拿著約基奇的內褲，大家恐怕都不會感到意外」，因為灰狼隊在系列賽中已經偷走了金塊的一切——主場優勢、氣勢以及球隊的自尊。
所幸，這場「內褲失蹤案」最後只是虛驚一場，約基奇隨後發現內褲只是被不顯眼地掛在儲物櫃內部的吊桿上。但這場小插曲也反映出金塊隊目前在客場草木皆兵、心浮氣躁的緊繃情緒。
約基奇投籃命中率降至39%
除了更衣室的荒唐事，約基奇在場上的表現同樣令人擔憂。在灰狼強大防守體系的壓制下，約基奇在系列賽的投籃命中率已下滑至39%，三分球更是27投僅5中，命中率不到2成。尤其在第四節，約基奇的投籃表現僅有16投2中（12.5%），在關鍵的G4更是一分未得，展現出前所未有的無力感。
約基奇賽後自評表現僅有「平均水準」，並稱讚戈貝爾在防守端的侵略性與身體對抗。金塊隊目前全隊三分命中率僅28.5%，在進攻完全熄火的情況下，想要複製2020年連兩輪完成「1-3大逆轉」的神蹟，難度高於登天。
衝突懲處出爐 約基奇、藍道G5免於禁賽
在G4賽末，約基奇因不滿麥克丹尼爾斯在勝負已定時依然上籃「刷分」，引發了兩隊的大規模推搡衝突，最終與灰狼隊的藍道（Julius Randle）雙雙被驅逐出場。幸運的是，NBA官方今日宣布兩人僅處以罰款（約基奇5萬美元、藍道3.5萬美元），無人遭到禁賽。
金塊代理主帥阿德爾曼（David Adelman）表示，儘管球隊目前處於絕境，但內部仍需進行「誠實的對話」來解決問題。金塊隊將於週一回到丹佛主場進行第五戰，如果他們無法破解灰狼隊窒息般的防守，這支尋求連霸的隊伍，季後賽旅程恐怕真的會變得非常短暫。
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根據《The Athletic》記者報導，當晚約基奇從淋浴間出來準備更衣時，突然驚慌且帶著憤怒地宣布：「有人偷了我的內褲！」他環顧四周，上下左右瘋狂翻找，臉上寫滿了不可置信與備受侵犯的挫折感。
考量到灰狼隊防守球員麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與戈貝爾（Rudy Gobert）在系列賽中如影隨行的糾纏，現場記者甚至調侃：「如果此時灰狼球員突然從轉角出現並拿著約基奇的內褲，大家恐怕都不會感到意外」，因為灰狼隊在系列賽中已經偷走了金塊的一切——主場優勢、氣勢以及球隊的自尊。
所幸，這場「內褲失蹤案」最後只是虛驚一場，約基奇隨後發現內褲只是被不顯眼地掛在儲物櫃內部的吊桿上。但這場小插曲也反映出金塊隊目前在客場草木皆兵、心浮氣躁的緊繃情緒。
約基奇投籃命中率降至39%
除了更衣室的荒唐事，約基奇在場上的表現同樣令人擔憂。在灰狼強大防守體系的壓制下，約基奇在系列賽的投籃命中率已下滑至39%，三分球更是27投僅5中，命中率不到2成。尤其在第四節，約基奇的投籃表現僅有16投2中（12.5%），在關鍵的G4更是一分未得，展現出前所未有的無力感。
約基奇賽後自評表現僅有「平均水準」，並稱讚戈貝爾在防守端的侵略性與身體對抗。金塊隊目前全隊三分命中率僅28.5%，在進攻完全熄火的情況下，想要複製2020年連兩輪完成「1-3大逆轉」的神蹟，難度高於登天。
衝突懲處出爐 約基奇、藍道G5免於禁賽
在G4賽末，約基奇因不滿麥克丹尼爾斯在勝負已定時依然上籃「刷分」，引發了兩隊的大規模推搡衝突，最終與灰狼隊的藍道（Julius Randle）雙雙被驅逐出場。幸運的是，NBA官方今日宣布兩人僅處以罰款（約基奇5萬美元、藍道3.5萬美元），無人遭到禁賽。
金塊代理主帥阿德爾曼（David Adelman）表示，儘管球隊目前處於絕境，但內部仍需進行「誠實的對話」來解決問題。金塊隊將於週一回到丹佛主場進行第五戰，如果他們無法破解灰狼隊窒息般的防守，這支尋求連霸的隊伍，季後賽旅程恐怕真的會變得非常短暫。
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