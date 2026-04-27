多倫多暴龍今（27）日在主場迎戰克里夫蘭騎士，雙方迎來季後賽首輪第四戰，此戰兩隊手感都不佳，半場打完暴龍以38：36領先騎士，騎士在末節迎來爆發，一度取得5分領先，但最後時刻米契爾（Donovan Mitchell）發生失誤，讓暴龍靠著罰球反超比分，終場暴龍就以93：89擊敗騎士，系列賽雙方戰成2：2平手。
兩隊首節都打鐵 暴龍第二節甦醒
兩隊首節手感都不佳，暴龍團隊單節命中率僅26.9%，首節僅4人得分其中以巴恩斯（Scottie Barnes）的8分為全隊最高，騎士方面哈登（James Harden）單節拿下5分，首節打完騎士以17：14領先暴龍。
第二節暴龍找回手感，英格拉罕（Brandon Ingram）單節砍下10分，反觀騎士方面手感依舊不佳，米契爾單節僅拿下3分，團隊單節僅攻下19分，半場結束暴龍以38：36領先騎士。
騎士末節猛攻 米契爾關鍵失誤葬送勝利
騎士在第三節開始追分，哈登單節攻下6分，泰森（Jason Tyson）同樣貢獻6分，暴龍方面英格拉罕持續輸出，第三節打完騎士以58：60落後暴龍2分，末節兩隊手感終於恢復正常，米契爾單節砍下12分，哈登拿下19分，讓騎士在末節最後2分鐘以87：82領先暴龍。
但讀秒階段暴龍靠著（R. J. Barrett）的關鍵上籃，將落後縮小至1分差，隨後米契爾發生關鍵失誤，暴龍在最後35秒，靠著巴恩斯的兩罰反超比分，隨後4罰也都穩穩命中，幫助暴龍最終以93：89擊敗騎士。
米契爾此戰攻下20分、6籃板，哈登則是貢獻19分、8助攻；英格拉罕繳出23分、6籃板，巴恩斯同樣貢獻23分外帶9籃板、6助攻。
資料來源：《NBA》
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兩隊首節手感都不佳，暴龍團隊單節命中率僅26.9%，首節僅4人得分其中以巴恩斯（Scottie Barnes）的8分為全隊最高，騎士方面哈登（James Harden）單節拿下5分，首節打完騎士以17：14領先暴龍。
第二節暴龍找回手感，英格拉罕（Brandon Ingram）單節砍下10分，反觀騎士方面手感依舊不佳，米契爾單節僅拿下3分，團隊單節僅攻下19分，半場結束暴龍以38：36領先騎士。
騎士末節猛攻 米契爾關鍵失誤葬送勝利
騎士在第三節開始追分，哈登單節攻下6分，泰森（Jason Tyson）同樣貢獻6分，暴龍方面英格拉罕持續輸出，第三節打完騎士以58：60落後暴龍2分，末節兩隊手感終於恢復正常，米契爾單節砍下12分，哈登拿下19分，讓騎士在末節最後2分鐘以87：82領先暴龍。
但讀秒階段暴龍靠著（R. J. Barrett）的關鍵上籃，將落後縮小至1分差，隨後米契爾發生關鍵失誤，暴龍在最後35秒，靠著巴恩斯的兩罰反超比分，隨後4罰也都穩穩命中，幫助暴龍最終以93：89擊敗騎士。
米契爾此戰攻下20分、6籃板，哈登則是貢獻19分、8助攻；英格拉罕繳出23分、6籃板，巴恩斯同樣貢獻23分外帶9籃板、6助攻。