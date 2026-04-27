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腳踝骨挫傷需休2-3週 KD鐵人意志難敵醫囑

火箭陷入0：3絕境 年輕軍團面臨尊嚴之戰

外線手感冰冷：全隊三分球命中率低迷（僅約28.7%），難以對湖人防線造成威脅。



缺乏關鍵球執行力：在G3末節讀秒階段，年輕球員的失誤與判斷出錯，白白送走勝利。



心理防線崩潰：在0：3落後且主將缺席的歷史數據下（NBA史上從未有隊伍能0：3逆轉），球隊士氣正處於最低點。





湖人趁勝追擊 詹姆斯父子有望攜手晉級

休士頓火箭球迷最擔心的消息還是發生了。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，火箭頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）預計將缺席今（27）日與洛杉磯湖人的系列賽第四戰。在球隊已經大比分0：3落後、處於被橫掃邊緣的時刻，這項消息無疑讓火箭的延長戰線力保晉級希望幾近幻滅。據悉，杜蘭特是在G2帶傷復出後，進一步檢查顯示伴有。在例行賽期間，此類傷勢通常需要2到3週的恢復期。儘管杜蘭特展現強烈的出賽意願，並接受全天候的復健治療力求重返賽場，但目前仍未獲得隊醫的出場許可。他在本系列賽僅於G2出戰一場，雖在上半場火力全開，但下半場受限於傷勢僅得3分且失誤連連。如今預計再缺席G4，火箭缺乏進攻核心的情況下，戰力將大受打擊。火箭目前在系列賽面臨極度艱難的困境。即便湖人隊兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）同樣因傷缺陣，但火箭在面對41歲詹姆斯（LeBron James）帶領的「殘陣」湖人時，卻連丟三場，其中G3更是在領先的大好局面下，於延長賽遭湖人逆轉。反觀洛杉磯湖人，靠著史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）等角色球員爆發，加上詹姆斯大師級的控場，目前士氣如虹。若G4能順利拿下，湖人將完成橫掃晉級第二輪，而詹姆斯與兒子布朗尼（Bronny James）也將共同寫下職業生涯首度攜手挺進季後賽次輪的歷史新篇章。對火箭而言，G4已成一場「尊嚴之戰」。在KD缺陣的情況下，申根（Alperen Sengun）能否打出超水準表現，避免在自家主場被橫掃出局，將是全休士頓球迷關注的焦點。