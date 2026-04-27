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前民眾黨立委李貞秀近日遭中評會開除黨籍，失去不分區立委資格，民眾黨中央委員江和樹日前又爆料，李貞秀是因為LINE對話1句「錢要乾淨」才被處理掉。對此，青年世代共好協會理事長張育萌表示，江和樹還有提到1句：「這個調查局有問我了」，恐怕意味李貞秀代誌大條了，檢調真的動起來了。江和樹日前針對李貞秀風波在網路節目中提到，李貞秀被開除黨籍和新竹市長高虹安無關，關鍵是李貞秀和台中市黨部主委陳清龍的LINE對話，其中提及「記得錢要乾淨、金流要做好」，才被柯文哲下令「處理」，這番話也讓李貞秀、江和樹2人掀起口水戰。張育萌對此提到，李貞秀強調自己從頭到尾沒有說「錢要乾淨，金流要做好」，更嗆江和樹「只有你做過黑道的，才會說什麼錢要乾淨」讓江和樹爆氣，叫李貞秀把話收回，說自己沒做過黑道。李貞秀反問「你不是說你被管訓流氓嗎？」，江和樹其實一直說是「被栽贓」的，很驕傲自己「一項前科都沒有」。張育萌認為，照江和樹的說法，他 21 歲因為《檢肅流氓條例》被關 71 天，但最後被判無罪，還申請了每天 3,000 元的「冤獄賠償」，所以總共獲賠 21 萬多元。不過，江和樹是不是冤獄不重要，只是李貞秀和江和樹的吵架，扯出案外案。關於「李貞秀有沒有要錢」這件事，江和樹默默講了一句，被節目來賓忽略，但他認為是天大地大的事。江和樹說「這個我已經有跟檢調說，這個調查局有問我了。」張育萌指出，這代表不只「李貞秀告民眾黨」，實際上，檢調也已經動起來，認真在調查「李貞秀有沒有用錢買官」了！江和樹已經去向調查局說明，接下來，黃國昌會不會被傳喚？陳智菡會不會被傳喚？這些人都不可能保李貞秀啊。李貞秀到底知不知道事情有多嚴重？如果真的有江和樹口中的「對話紀錄」，在對話發生的時候，李貞秀照理還是韓國瑜護航的「立法委員」，既然是民選公職，在非競選期間「要錢」，而且又不是「政治獻金」，那就是「公務員索要不正當利益」啊，不就跟阿北一樣？小草不是至今還喊阿北清清白白嗎？那照這個標準，小草也認為李貞秀清清白白囉？