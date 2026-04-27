美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（27）日主場迎戰芝加哥小熊，大谷翔平在7局下，面對小熊後援投手米爾納（Hoby Milner）鎖定一顆內角低位的二縫線速球，掃出一發中左外野方向陽春砲，終結連續12場沒有開轟的低潮，賽後大谷翔平透露自己在「準備動作」上找回感覺，成為開轟的關鍵。
終結低潮 大谷翔平繳3安猛打賞
大谷翔平此戰擔任先發指定打擊打第一棒，在第2與第3打席，從今永昇太手中敲出2支安打，全場累積3安打包含一發全壘打。儘管近期打擊狀態略顯不穩，但此戰終於找回手感。
站位有偏差 大谷翔平找回感覺
賽後道奇總教練羅伯斯（David Roberts）表示，今天對於大谷翔平來說是好的一天，「這對翔平來說是非常好的一天，整個系列賽的表現也很出色。有時候對左打者不利的左投，反而能幫助找回狀態，昨天和今天的表現都很好。」
大谷翔平本人則表示，自己在準備動作上找回感覺，羅伯斯也透露幾天前兩人討論時，大谷翔平發現自己站位有些偏差，並已做出修正，「這幾天他的打席內容非常好，不僅選球判斷提升，揮棒品質也明顯進步。」
資料來源：《日刊體育》
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大谷翔平此戰擔任先發指定打擊打第一棒，在第2與第3打席，從今永昇太手中敲出2支安打，全場累積3安打包含一發全壘打。儘管近期打擊狀態略顯不穩，但此戰終於找回手感。
站位有偏差 大谷翔平找回感覺
賽後道奇總教練羅伯斯（David Roberts）表示，今天對於大谷翔平來說是好的一天，「這對翔平來說是非常好的一天，整個系列賽的表現也很出色。有時候對左打者不利的左投，反而能幫助找回狀態，昨天和今天的表現都很好。」
大谷翔平本人則表示，自己在準備動作上找回感覺，羅伯斯也透露幾天前兩人討論時，大谷翔平發現自己站位有些偏差，並已做出修正，「這幾天他的打席內容非常好，不僅選球判斷提升，揮棒品質也明顯進步。」