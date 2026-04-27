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聖安東尼奧馬刺隊今（27）日在季後賽首輪G4上演了一場史詩級的逆轉秀。先前因腦震盪協議缺陣的文班亞馬（Victor Wembanyama）強勢回歸，繳出27分、11籃板並送出驚人的7次阻攻。馬刺在一度落後達19分的劣勢下，最終以114：93狂勝波特蘭拓荒者，系列賽取得3：1聽牌優勢。然而，文班亞馬賽後雖然對球隊表現感到自豪，卻也公開表達了對腦震盪協議處理方式的不滿。上半場馬刺隊手感低迷，半場戰罷以41：58落後17分，最多曾落後達19分。然而下半場風雲突變，馬刺在第三節提升防守強度單節淨勝17分追平，末節更在福克斯（De'Aaron Fox）單節11分的帶領下徹底崩潰拓荒者防線。根據數據統計，馬刺成為NBA季後賽歷史上首支「半場落後超過15分，最終卻贏超過15分」的球隊。馬刺全場利用失誤得分以29：18完爆對手，展現了例行賽西區第二強大的心理韌性。文班亞馬今日出戰34分鐘，17投9中（罰球8中8），爆砍27分11籃板3助攻4抄截7阻攻。他成為自2004年歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位在季後賽單場達成「25分10籃板7阻攻」的球員。同時，22歲112天的他也打破了大衛羅賓遜（David Robinson）的隊史紀錄，成為馬刺隊史季後賽最年輕達成25分10籃板5阻攻的球員。拓荒者主帥斯普利特（Tiago Splitter）賽後心服口服地表示：「文班亞馬在護框方面的表現簡直不可思議，我們完全無法在籃下得分。」隊友瓦賽爾（Devin Vassell）更盛讚：「我見證了當世最佳球員統治了攻防兩端。」即便打出歷史級數據，文班亞馬在賽後記者會上卻直言不諱地批評了腦震盪協議。他表示：「我不願讓此事分散全隊精力，馬刺的醫護人員對我照料有加，但整件事的處理方式著實令人失望。」這番發言顯示了這位年輕領袖渴望上場爭勝的決心，以及對因協議錯失G3戰的不滿。談到隊內氣氛，文班亞馬則感到自豪：「我們彼此默契相通，隊內沒有無謂的矛盾，沒人執著於個人數據，這正是我們最大的底氣。」拓荒者今日雖然阿夫迪亞（Deni Avdija）繳出26分7籃板，但兩位年輕核心表現不佳，克林根（Donovan Clingan）僅得5分，亨德森（Scoot Henderson）更是全場7投0中。在文班亞馬與福克斯（28分6籃板7助攻）的連線下，馬刺已搶下賽點。