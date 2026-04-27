我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區仁愛街一處兩棲爬蟲類養殖場，今（27）日凌晨驚傳火警！現場火勢猛烈，燃燒面積約150平方公尺，新北市消防局獲報後出動逾百名人員與50輛救災車趕赴現場灌救，火勢雖在1小時內撲滅且無人傷亡，但廠內飼養的大量兩棲爬蟲與老鼠皆因惡火不幸喪生，目前相關單位已針對起火原因與財務損失展開調查。事發在今日凌晨0時17分，新北市蘆洲區仁愛路巷內一處飼養兩棲爬蟲類的鐵皮建築，因不明原因突然起火，由於現場多為易燃構造，火勢迅速蔓延並竄出濃煙，新北市消防局接獲報案後，在短短5分鐘內趕抵現場，並先後出動多達50輛救災車輛及127名消防隊員全力灌救。消防人員抵達時，鐵皮建物已陷入全面燃燒，經佈水線搶救，火勢於凌晨0時57分獲得控制，並在1時整完全撲滅。經初步清查，燃燒面積約150平方公尺，現場無任何人員受困或傷亡，然而，該廠房為專業的動物養殖場，一樓主要飼養老鼠，二樓夾層則為兩棲爬蟲類的飼育區，在鐵皮屋的高溫與致命濃煙之下，廠內大量飼養的動物不幸全數死亡。至於詳細的起火原因及養殖場的實際財務損失，仍有待消防局火調科進一步鑑識與釐清。