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洛杉磯道奇隊大谷翔平今（27）日在主場對陣芝加哥小熊隊的比賽中，以單場3安打、包含本季第6轟的猛烈火力，宣告徹底走出長達60個打席的全壘打荒。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對大谷的表現給予極高評價，認為他已經克服了打擊姿勢的微小偏差，目前正處於「最理想的擊球狀態」，傳奇球星賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）也坦言大谷能在那種角度把球轟出去，簡直不可思議。大谷翔平今日面對小熊隊左投今永昇太（Shota Imanaga）與後援左投米爾納（Hobby Milner）表現極佳。羅伯斯教練指出，這正是大谷調整成功的關鍵：「對翔平來說這是非常棒的一天。面對逆風還能向大球場的各個方向擊出安打甚至全壘打，這展現了他的實力。有時候，左打者與左投對決，反而能強迫自己留在打擊區內，找回正確的擊球感覺與狀態。」羅伯斯也揭露了數日前與大谷的對話內容，大谷當時提到自己察覺到「準備姿勢出現了些微走鐘」。羅伯斯讚許大谷的自我修正能力：「他發現了那個偏差，這幾天他的擊球品質明顯回升，對於球路的分辨以及揮擊選擇都變得非常精準。」大谷在第7局砲轟左投米爾納的那記左中外野陽春砲，讓全場瘋狂。這球擊球初速達109.8英哩（約176.7公里），即便是在帶有向內吹的逆風中，依然強勢飛過牆外。道奇隊名宿、現為球的賈西亞帕拉對此驚嘆不已：「面對米爾納那種出手角度，左打者要保持身體不開掉是非常困難的，但大谷竟然能將內角低球反方向轟出去。看著他那強壯的身軀展現出這種怪力，你除了搖頭驚嘆之外什麼也做不了。」大谷本人賽後接受訪問時，態度依舊謙遜且專注。他表示：「從昨天開始感覺一點一滴變好了。我認為打擊最重要的就是準備姿勢，那是一切的開始。只要準備姿勢調整好，就能迎來更高品質的打席。」今日道奇隊以6：0完封小熊，收下二連勝。隨著大谷翔平找回全壘打手感，以及他對戰今永昇太展現的攻略能力，道奇隊的進攻核心已重返正軌。