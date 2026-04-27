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首節奠定勝基 綠衫軍外線大爆發

板凳奇兵成關鍵 普里查德得分「抵76人全隊板凳」

面臨聽牌壓力 76人如何絕處逢生？

東區季後賽關鍵第四戰今（27）日於費城主場展開。儘管76人迎來曾經的MVP恩比德（Joel Embiid）傷癒復出，原期盼能藉此扳平戰局，不料比賽過程卻演變成單方面的「大屠殺」。波士頓塞爾提克靠著團隊驚人的外線火力，終場以128：96狂勝 76 人，在客場上演一場32分差的精采大勝，系列賽取得3比1聽牌領先，將費城逼入絕地困境。比賽甫開打，塞爾提克便反客為主，首節靠著密不透風的防守與精準外線，迅速打出一波34：18的狂潮，徹底摧毀76人的士氣。雖然恩比德在內線苦撐，但76人完全擋不住綠衫軍的多點開花，半場打完塞爾提克已取得56：38的18分領先。易籃過後，76人嘗試反撲，但每當分差稍有縮小時，塞爾提克總能以三分冷箭回敬。兩隊本場比賽最大的落差在於外線表現：76人全隊三分命中率僅有低迷的30%，只投進9顆外線；反觀，光是外線得分就比76人多出45分，成為勝負的分水嶺。球員表現方面，76 人雖然迎回核心恩比德並拿下全隊最高的26分，明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）也分別貢獻22分與16分，但「三巨頭」之外的火力支援幾近於零。全隊板凳僅有24分進帳，嚴重拖累先發主力的追分進度。相比之下，塞爾提克展現了可怕的陣容深度。除了雙星塔圖姆（Jayson Tatum）穩定進帳30分、布朗（Jaylen Brown）貢獻20分外，板凳出發的奇兵普里查德（Payton Pritchard）更是此戰的頭號功臣。他全場狂飆32分奪下全隊最高得分，一個人的得分甚至超過了76人全隊板凳的總和。目前76人系列賽以1比3落後，在NBA歷史上能從此局面逆轉的難度極高。球隊不僅需要恩比德找回內線統治力，其餘綠葉球員特別是板凳席，若不能在接下來的G5提供穩定的火力支援，這支費城大軍恐將提前結束賽季。