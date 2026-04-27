美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（27）日主場迎戰芝加哥小熊，道奇此戰由弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）先發，他主投 6 局無失分，僅被敲出 4 支安打，率領道奇以 6：0 完封小熊，賽後也收下本賽季個人第 4 勝，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示，弗勒布萊斯基已經證明自己已經具備大聯盟先發投手的實力。
開局遭遇亂流 弗勒布萊斯基驚險化解危機
本場比賽弗勒布萊斯基的控球略顯掙扎，首局一上場便被首名打者霍納（Nico Hoerner）敲安，隨後保送了布里格曼（Alex Bregman），陷入無人出局一二壘有人的危機。但他隨即穩住陣腳，連飆 2 次三振，最後以內野滾地球化解危機。
第二局他再度面臨一出局滿壘的險境，雖然單場投出本季最多的 5 次保送，且局局都有跑者上壘，但他始終能守住最後一道防線，最終繳出 6 局無失分好投。
羅伯斯本不看好 賽後盛讚子弟兵表現
羅伯斯表示，雖前兩局看得出來弗勒布萊斯基略顯緊張，但他還是挺過開局的亂流，並找到自己的節奏，「前兩局確實讓人看得很緊張，有些危機是他自己保送造成的。但他挺過了開局，隨後找到節奏，展現出極佳的抗壓性與成長。老實說看到開賽那樣的情況，沒想到他能投滿 6 局無失分，但他做到了。」
弗勒布萊斯基季初原本定位為長中繼，因球隊輪值空缺，自 4 月初起轉任先發後繳出 4 勝 0 敗的戰績，羅伯斯對此表示：「他已經證明自己具備大聯盟先發投手的實力，無論是面對打者的壓制力，還是為球隊創造贏球機會，他都完成得非常出色。」
在道奇隊兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）因左肩不適缺陣，弗勒布萊斯基的崛起對球隊至關重要。羅伯斯提到，隨著希恩（Emmet Sheehan）以及佐佐木朗希等年輕球員累積經驗，加上弗勒布萊斯基的表現，道奇隊的先發輪值深度已得到顯著提升。
資料來源：《體育報知》
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本場比賽弗勒布萊斯基的控球略顯掙扎，首局一上場便被首名打者霍納（Nico Hoerner）敲安，隨後保送了布里格曼（Alex Bregman），陷入無人出局一二壘有人的危機。但他隨即穩住陣腳，連飆 2 次三振，最後以內野滾地球化解危機。
第二局他再度面臨一出局滿壘的險境，雖然單場投出本季最多的 5 次保送，且局局都有跑者上壘，但他始終能守住最後一道防線，最終繳出 6 局無失分好投。
羅伯斯本不看好 賽後盛讚子弟兵表現
羅伯斯表示，雖前兩局看得出來弗勒布萊斯基略顯緊張，但他還是挺過開局的亂流，並找到自己的節奏，「前兩局確實讓人看得很緊張，有些危機是他自己保送造成的。但他挺過了開局，隨後找到節奏，展現出極佳的抗壓性與成長。老實說看到開賽那樣的情況，沒想到他能投滿 6 局無失分，但他做到了。」
弗勒布萊斯基季初原本定位為長中繼，因球隊輪值空缺，自 4 月初起轉任先發後繳出 4 勝 0 敗的戰績，羅伯斯對此表示：「他已經證明自己具備大聯盟先發投手的實力，無論是面對打者的壓制力，還是為球隊創造贏球機會，他都完成得非常出色。」
在道奇隊兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）因左肩不適缺陣，弗勒布萊斯基的崛起對球隊至關重要。羅伯斯提到，隨著希恩（Emmet Sheehan）以及佐佐木朗希等年輕球員累積經驗，加上弗勒布萊斯基的表現，道奇隊的先發輪值深度已得到顯著提升。
資料來源：《體育報知》