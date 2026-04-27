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金州勇士隊的功勳總教練科爾（Steve Kerr）近日接受《紐約客》專訪，首度深入談及自己與球隊的合約情況以及未來的執教計畫。面對外界關心勇士隊是否會在大換血時代撤換總教練，科爾坦言這是一個極為複雜的決定，但他明確表示，只要柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）還在陣中，他便難以輕易轉身離開。科爾在採訪中展現了極大的坦誠，他意識到任何一名教練在同一支球隊的執教周期都有其極限。科爾表示：「大多數教練的執教周期都會持續一段時間，然後對所有人來說，向前走可能是更好的選擇。我們現在需要弄清楚的是，現在是不是到了那個時候。」科爾強調，他非常尊重球隊目前的處境與管理層的考量，但陣中核心球員的存在，讓他的決定變得不再單純。對於是否繼續執教勇士，科爾直言柯瑞與格林是最大的牽掛：「如果柯瑞和格林今年就退役，那決定會很簡單：大家一起結束，然後球隊開啟新方向。但事實並非如此，我覺得柯瑞還能再打幾年，我們依然有機會一起做出一些成績，我真的不想離開他們。」科爾透露，關於續約或離隊的最終決定，將在接下來一兩周內透過密集的溝通來理清。他相信無論結果如何，都會有一個圓滿的結局，因為這段長達十餘年的合作對雙方而言都太過重要。目前已有報導指出，若科爾選擇結束勇士主帥生涯，他極有可能重返電視圈擔任賽事評論員。科爾自執教以來，帶領勇士隊贏得了2015、2017、2018及2022年共4座總冠軍，並在2015-16賽季創下NBA史上最佳的例行賽73勝紀錄。他不僅是勇士王朝的締造者，更是現代籃球球風的引領者。科爾幾乎確定未來會進入籃球名人堂，他也被公認為NBA歷史上最好的幾名教練之一，他的動向無疑將吸引聯盟關注。