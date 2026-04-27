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當年「坐冷板凳」如今成「最佳第六人」 普里查德數據大躍進

2021-22 賽季（ 烏度卡執教時期 ） ：普里查德場均上場僅14.1分鐘，得到6.2分，在季後賽關鍵時刻幾乎被排除在輪替名單之外。





：普里查德場均上場僅14.1分鐘，得到6.2分，在季後賽關鍵時刻幾乎被排除在輪替名單之外。 2025-26 賽季（本賽季）：普里查德場均上場時間翻倍至32.4分鐘，場均貢獻17分、5.2 助攻，成綠衫軍最佳第六人，季後賽更屢屢上演好表現。





▲波士頓塞爾提克後衛普里查德（Payton Pritchard）今扮演板凳出發的奇兵，他全場狂飆32分奪下全隊最高得分，一個人的得分甚至超過了76人全隊板凳的總和，是綠衫軍今天能夠打敗76人的頭號功臣。（圖／美聯社／達志影像）

火箭媒體發文狠酸 「西瓜」調度再遭質疑

名帥對決淪處刑 烏度卡慘遭瑞迪克比下去

波士頓塞爾提克今（27）日以128：96大勝費城76人，系列賽取得3比1聽牌領先。綠衫軍此戰最強火力的來源並非雙星，而是從板凳出發的普里查德（Payton Pritchard）。他全場狂轟32分，創下季後賽生涯新高，這場表現也意外引發外界對現任火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）當年執教用人方針的猛烈質疑。普里查德今日手感熱得發燙，全場21投12中、三分球12投6中，高效攻下32分、4 籃板、5助攻。然而，這與他在2021-22賽季烏度卡執教時期的待遇有著天壤之別：今日的32分不僅是普里查德個人巔峰，他的個人得分（32分）甚至直接超過76人全隊板凳得分（24分）的總和，完全可以看出他對綠衫軍重要性。針對普里查德的爆發，火箭媒體《Sleeper Rockets》隨即發文補刀：「普里查德今晚砍下生涯新高的32分，但在烏度卡執教期間，他幾乎進不了輪換陣容。一旦烏度卡下課，你別跟我說謝潑德（Reed Sheppard）不會在火箭迎來類似的飛躍。」這段話直指烏度卡本季在火箭隊的帶兵爭議。即便火箭在季後賽首輪強碰洛杉磯湖人，且KD因傷始終無法好好出賽的情況下，烏度卡卻在系列賽前兩戰棄用外線潛力新星謝潑德，其死板的用人與缺乏變化的進攻體系，讓不少球迷紛紛戲稱他為只會守成、不懂變通的「西瓜總教練」。相較於湖人菜鳥教練瑞迪克（JJ Redick）在缺少唐西奇等主將下，依然能精準調度、運用史馬特與肯納德等奇兵取得3比0領先；烏度卡的火箭隊在杜蘭特（Kevin Durant）受傷、體系崩盤後，顯得毫無應對之策。如今，普里查德在塞爾提克的成功，彷彿成為烏度卡執教盲點的縮影。隨著火箭陷入橫掃絕境，要求撤換教練、釋放年輕球員潛力的聲音，恐將在休士頓球團內部愈演愈烈。