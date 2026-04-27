美國職棒大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊目前在客場迎來與洛杉磯道奇的系列賽，小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）在二月接受《芝加哥雜誌》專訪時，嘲諷道奇球迷都是為了拍照才去看球，引發球迷熱議，而今日阿姆斯壯上場打擊時，也遭到全場5萬道奇球迷集體狂噓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿姆斯壯專訪引爭議　嘲諷道奇球迷愛拍照

阿姆斯壯出生於洛杉磯薛爾曼奧克斯是洛杉磯在地人，但阿姆斯壯在二月的專訪提到小熊隊球迷與道奇球迷完全不同，「小熊迷不像道奇球迷只是為了拍照或其他目的才去看球，他們是真的在乎比賽。」

這番言論在洛杉磯引發軒然大波。雖然他在受訪時試圖澄清，表示自己並非針對「死忠道奇迷」但也補刀表示洛杉磯是一個「愛現的城市」，並將道奇球場比作湖人隊主場，認為很多人到場只是為了坐在場邊打扮得光鮮亮麗。

好萊塢女星也反擊　阿姆斯壯單場慘吞4K

這番嘲諷引發了洛杉磯名流的不滿。好萊塢女星皮特（Holly Robinson-Peete）在 X 上反擊這番言論「很老套」

最終阿姆斯壯在昨（26）日的比賽單場4打數0安打，且慘吞4次三振，當他在第八局吞下第4K時，道奇隊已取得12：4的大幅領先，而今（27）日的比賽，阿姆斯壯則是稍稍扳回顏面，全場繳出3支1的表現，但小熊遭道奇0：6完封。

資料來源：《運動畫刊

相關新聞

道奇新星崛起！弗勒布萊斯基繳6局好投　羅伯斯認證大聯盟實力

大谷翔平本季第6轟出爐！猛打賞棒打今永昇太　道奇6：0完封小熊

道奇75.5億投資虧了？塔克低迷　小熊隊媒狠酸：放掉他是明智的

道奇交易史庫柏最佳方案曝光！知名記者潑冷水　放長線才能釣大魚

麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...