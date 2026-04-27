台灣旅美「怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）於台灣時間今（27）日，敲出大聯盟生涯首轟，還是逆轉兩分砲，帶領底特律老虎終場以8：3擊敗辛辛那提紅人。他的精彩表現不僅震驚老虎球迷，連MLB官方YouTube也特別發布影片，6小時吸近10萬次觀看數。甚至有網友笑說，老虎隊與MLB官方在Threads上「搶著發」李灝宇，也讓台灣球迷大喊「集結啦！」，誓言要讓大家知道流量密碼就是讓李灝宇留在大聯盟。
李灝宇成左投秘密武器！MLB官方發影片恭喜
李灝宇前幾場打擊數據表現並不出彩，今天代打上場對決左投，被當作左投秘密武器的他，上場馬上轟出生涯首支全壘打，不僅創下台灣在大聯盟上最快速、最年輕紀錄，更是逆轉兩分砲，攻下勝利打點，帶領球隊一路領先到最後。
對此，MLB官方特別剪輯李灝宇的全壘打影片上傳YouTube，標題寫下「李灝宇轟出他生涯首支全壘打，幫助老虎隊取得領先｜MLB 精彩集錦」。
台灣球迷不睡啦！觀看次快破10萬大關
該支4分鐘的影片在台灣凌晨發布，現在6小時過去已累積9萬觀看，快要突破10萬大關。台灣球迷在影片留言區集合，「台灣人以你為榮」、「打這麼好活該待在大聯盟！」並稱讚這顆球並不好打，李灝宇相當不簡單。
就連日本網友也在底下留言祝福李灝宇，「最近台灣選手表現得很出色，恭喜台灣。（最近台湾選手が頑張ってる おめでとう台湾）」
MLB和老虎隊「搶著發脆」！球迷：讓他上場就是流量密碼
此外，MLB官方Threads則置頂李灝宇首轟影片，一早就累積近3萬讚，比起其他貼文的百讚，有相當大的落差，也讓網友形容是「流量密碼」。
老虎隊的官方Threads目前停在賽果比分圖，用的就是李灝宇開轟照。稍早和MLB官方一樣發布全壘打影片，讓台灣網友笑稱「被你們發現流量了是吧，搶著發欸」，也有台灣球迷集結大家！「台灣人快來按愛心，讓老虎隊知道，李灝宇留在大聯盟，你們才有流量」。
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李灝宇前幾場打擊數據表現並不出彩，今天代打上場對決左投，被當作左投秘密武器的他，上場馬上轟出生涯首支全壘打，不僅創下台灣在大聯盟上最快速、最年輕紀錄，更是逆轉兩分砲，攻下勝利打點，帶領球隊一路領先到最後。
對此，MLB官方特別剪輯李灝宇的全壘打影片上傳YouTube，標題寫下「李灝宇轟出他生涯首支全壘打，幫助老虎隊取得領先｜MLB 精彩集錦」。
該支4分鐘的影片在台灣凌晨發布，現在6小時過去已累積9萬觀看，快要突破10萬大關。台灣球迷在影片留言區集合，「台灣人以你為榮」、「打這麼好活該待在大聯盟！」並稱讚這顆球並不好打，李灝宇相當不簡單。
就連日本網友也在底下留言祝福李灝宇，「最近台灣選手表現得很出色，恭喜台灣。（最近台湾選手が頑張ってる おめでとう台湾）」
MLB和老虎隊「搶著發脆」！球迷：讓他上場就是流量密碼
此外，MLB官方Threads則置頂李灝宇首轟影片，一早就累積近3萬讚，比起其他貼文的百讚，有相當大的落差，也讓網友形容是「流量密碼」。
老虎隊的官方Threads目前停在賽果比分圖，用的就是李灝宇開轟照。稍早和MLB官方一樣發布全壘打影片，讓台灣網友笑稱「被你們發現流量了是吧，搶著發欸」，也有台灣球迷集結大家！「台灣人快來按愛心，讓老虎隊知道，李灝宇留在大聯盟，你們才有流量」。