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台灣是否推動安樂死再度成為公共討論焦點，現階段雖有《安寧緩和醫療條例》，但適用範圍相對有限，民眾黨近日在立法院召開公聽會，同時也提出「安樂死專法」，盼能推動更完整的制度討論。對此，民眾黨立委陳昭姿強調，相關版本其實早在上一屆國會期間就已提出，近期經過公聽會蒐集各界意見後，黨內正著手修正版本，預計本會期將再次提出。陳昭姿今（27）日受訪時指出，民眾黨過去與近期所做的民調顯示，民間對於安樂死議題的支持度「幾乎呈現一面倒」，在眾多公共政策中相當罕見。不過，她觀察到，與民意高度支持形成對比的是，衛福部態度仍偏保守，值得外界好好探討。陳昭姿表示，目前黨內正在著手修正動議案，而對於執政黨立場方面，她認為綠營沒有理由不支持。陳昭姿續指，在日前由她與立委邱慧洳共同主持的公聽會中，司法機關多採尊重衛福部的態度，但也就是沒意見。陳昭姿說明，衛福部從來沒有「say yes」，仍停留在既有法規，如《病人自主權利法》與相關修法建議，對於是否進一步推動安樂死專法，態度謹慎。陳昭姿重申，目前民間的意見是一面倒支持，民眾黨會繼續把法條寫好，達到大眾最高的共識度。