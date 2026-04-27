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桃園國道1號北向51公里處於昨（26）日發生一起驚險事件！傍晚18時43分許，一名33歲張姓男子因不熟悉路況，竟意外誤闖高速公路並在路肩步行，在視線不佳且車速極快的尖峰時段，嚇壞不少路過駕駛。國道警察第一大隊獲報後，立即調派巡邏車趕赴現場，將張男安全帶往桃園交流道並查驗身分。由於行人上高速公路已明顯違反《道路交通管理處罰條例》，警方隨即現場製單舉發，張男最高可吃上6,000元罰鍰。事發在26日傍晚18時43分許，桃園國道1號北向51公里處出現驚險一幕，一名33歲的張姓男子疑似因不熟悉路況，竟誤闖國道並在路肩緩慢步行。由於當時正值晚間時分，國道車速極快且視線不佳，嚇得路過駕駛趕緊報警。國道警察第一大隊接獲報案後，立即調派巡邏員警趕赴現場，發現張男後上前攔截隨後將其載下桃園交流道、確認身分，對此，張男坦言是因路況不熟才誤走上高速公路。針對此項違規行為，警方指出，行人上高速公路已違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，將依法處以新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰，並現場製單舉發，同時呼籲用路人如在國道發現行人，在安全不違規的前提下，可撥打1968或利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往處理，確保國道行車秩序與安全。