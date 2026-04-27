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「場上教練」萌生執教念頭 曾受史蒂文斯點撥

鵜鶘重建選帥範圍廣 代理教頭布雷戈亦在名單

重返紐奧良 隆多與鵜鶘的深厚淵源

紐奧良鵜鶘隊在經歷了一個令人失望的賽季後，正積極尋找能帶領球隊重返競爭行列的新任主帥。根據資深NBA記者斯坦恩（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）的最新報導，兩屆總冠軍成員、前明星控衛隆多（Rajon Rondo）已正式進入鵜鶘的主帥候選名單，且近期已完成面試。隆多在球員時期就以卓越的籃球智商與場上統帥能力聞名，被外界公認為「場上教練」。斯坦恩指出，隆多接任鵜鶘主帥的可行性極高。他此前曾在密爾瓦基公鹿隊擔任總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的特別助理，累積了一定的場邊教練經驗。事實上，隆多對執教的興趣由來已久。早在效力波士頓塞爾提克期間，他因前交叉韌帶（ACL）撕裂傷停養傷時，便首次萌生了從教的想法。當時的塞爾提克主帥、現任總管史蒂文斯（Brad Stevens）看中他的戰術洞察力，特意邀請他參與球隊的教練組會議，這段經歷也為隆多的教練之路埋下種子。鵜鶘隊在2025-26 賽季僅繳出的慘澹戰績，球季中段在原主帥格林（Willie Green）下課後，由布雷戈（James Borrego）長期擔任代理總教練。雖然戰績不盡理想，但布雷戈目前仍有望爭取「轉正」。除了隆多與布雷戈，鵜鶘的選帥名單還包含多位極具競爭力的候選人，包括現任馬刺隊助教斯威尼（Sean Sweeney）、現任公鹿隊助教（前湖人隊總教練）哈姆（Darvin Ham）以及現任籃網隊助教赫茲爾（Steve Hetzel）。隆多與紐奧良並非初次結緣，他在漫長的16年職業生涯中，曾於2017-18賽季效力過鵜鶘。在那短短的一個賽季裡，他成功串聯起球隊攻勢，與戴維斯（Anthony Davis）及卡森斯（DeMarcus Cousins）攜手帶隊闖進季後賽。對於長期處於低迷、渴望提升競爭力的鵜鶘球迷而言，隆多的回歸無疑充滿話題性。若能成功聘請這位戰術大師，鵜鶘有望效仿洛杉磯湖人聘請JJ瑞迪克（JJ Redick）的成功案例，利用前球星的高智商與威望，為這支充滿潛力的年輕軍團灌輸全新的戰術靈魂。