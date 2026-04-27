紐奧良鵜鶘隊在經歷了一個令人失望的賽季後，正積極尋找能帶領球隊重返競爭行列的新任主帥。根據資深NBA記者斯坦恩（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）的最新報導，兩屆總冠軍成員、前明星控衛隆多（Rajon Rondo）已正式進入鵜鶘的主帥候選名單，且近期已完成面試。
事實上，隆多對執教的興趣由來已久。早在效力波士頓塞爾提克期間，他因前交叉韌帶（ACL）撕裂傷停養傷時，便首次萌生了從教的想法。當時的塞爾提克主帥、現任總管史蒂文斯（Brad Stevens）看中他的戰術洞察力，特意邀請他參與球隊的教練組會議，這段經歷也為隆多的教練之路埋下種子。
除了隆多與布雷戈，鵜鶘的選帥名單還包含多位極具競爭力的候選人，包括現任馬刺隊助教斯威尼（Sean Sweeney）、現任公鹿隊助教（前湖人隊總教練）哈姆（Darvin Ham）以及現任籃網隊助教赫茲爾（Steve Hetzel）。
對於長期處於低迷、渴望提升競爭力的鵜鶘球迷而言，隆多的回歸無疑充滿話題性。若能成功聘請這位戰術大師，鵜鶘有望效仿洛杉磯湖人聘請JJ瑞迪克（JJ Redick）的成功案例，利用前球星的高智商與威望，為這支充滿潛力的年輕軍團灌輸全新的戰術靈魂。
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「場上教練」萌生執教念頭 曾受史蒂文斯點撥隆多在球員時期就以卓越的籃球智商與場上統帥能力聞名，被外界公認為「場上教練」。斯坦恩指出，隆多接任鵜鶘主帥的可行性極高。他此前曾在密爾瓦基公鹿隊擔任總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的特別助理，累積了一定的場邊教練經驗。
事實上，隆多對執教的興趣由來已久。早在效力波士頓塞爾提克期間，他因前交叉韌帶（ACL）撕裂傷停養傷時，便首次萌生了從教的想法。當時的塞爾提克主帥、現任總管史蒂文斯（Brad Stevens）看中他的戰術洞察力，特意邀請他參與球隊的教練組會議，這段經歷也為隆多的教練之路埋下種子。
鵜鶘重建選帥範圍廣 代理教頭布雷戈亦在名單鵜鶘隊在2025-26 賽季僅繳出26勝56負 的慘澹戰績，球季中段在原主帥格林（Willie Green）下課後，由布雷戈（James Borrego）長期擔任代理總教練。雖然戰績不盡理想，但布雷戈目前仍有望爭取「轉正」。
除了隆多與布雷戈，鵜鶘的選帥名單還包含多位極具競爭力的候選人，包括現任馬刺隊助教斯威尼（Sean Sweeney）、現任公鹿隊助教（前湖人隊總教練）哈姆（Darvin Ham）以及現任籃網隊助教赫茲爾（Steve Hetzel）。
重返紐奧良 隆多與鵜鶘的深厚淵源隆多與紐奧良並非初次結緣，他在漫長的16年職業生涯中，曾於2017-18賽季效力過鵜鶘。在那短短的一個賽季裡，他成功串聯起球隊攻勢，與戴維斯（Anthony Davis）及卡森斯（DeMarcus Cousins）攜手帶隊闖進季後賽。
對於長期處於低迷、渴望提升競爭力的鵜鶘球迷而言，隆多的回歸無疑充滿話題性。若能成功聘請這位戰術大師，鵜鶘有望效仿洛杉磯湖人聘請JJ瑞迪克（JJ Redick）的成功案例，利用前球星的高智商與威望，為這支充滿潛力的年輕軍團灌輸全新的戰術靈魂。