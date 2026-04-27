美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇明星內野手貝茲（Mookie Betts）先前遭遇斜腹肌拉傷，缺席多場比賽，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示貝茲復原狀態良好，即將迎來回歸，這也代表道奇將在金慧成以及弗里蘭（Alex Freeland）之間做出選擇。
3A出發不氣餒 金慧成把握機會打出表現
金慧成在春訓打出火熱表現，但開季仍舊從3A出發，羅伯斯當時坦言這是春訓「最艱難的決定」，並強調：「這絕對不是對金慧成的否定，我們非常看重他，也預期他會在球季某個時間點上場幫助我們。」
弗里蘭表現平平 金慧成有望續留大聯盟
隨著貝茲受傷，金惠成重返大聯盟並打出亮眼表現，繳出0.333打擊率，1發全壘打，7分打點、5次盜壘成功，OPS0.848，反觀弗里蘭在68個打數中，打擊率僅.235，OPS 為.641。而金慧成在面對右投時表現出色，羅伯斯也公開稱讚金慧成：「每次只要他上場，總能做出貢獻幫助球隊獲勝，很高興看到他獲得發揮空間。」
貝茲預計將在未來兩週內傷癒歸隊，屆時道奇隊必須在金慧成與費里蘭之間做出二選一的決定。
儘管弗里蘭在3A已無須證明自己，且具有左右開弓的優勢，但金慧成近期在打擊、跑壘與守備的全能表現，已給予教練團足夠的信心。隨著貝茲回歸日期逼近，這兩位內野手的競爭已進入白熱化，未來的每一場比賽都將成為左右名單去留的關鍵。
資料來源：《運動畫刊》
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金慧成在春訓打出火熱表現，但開季仍舊從3A出發，羅伯斯當時坦言這是春訓「最艱難的決定」，並強調：「這絕對不是對金慧成的否定，我們非常看重他，也預期他會在球季某個時間點上場幫助我們。」
弗里蘭表現平平 金慧成有望續留大聯盟
隨著貝茲受傷，金惠成重返大聯盟並打出亮眼表現，繳出0.333打擊率，1發全壘打，7分打點、5次盜壘成功，OPS0.848，反觀弗里蘭在68個打數中，打擊率僅.235，OPS 為.641。而金慧成在面對右投時表現出色，羅伯斯也公開稱讚金慧成：「每次只要他上場，總能做出貢獻幫助球隊獲勝，很高興看到他獲得發揮空間。」
貝茲預計將在未來兩週內傷癒歸隊，屆時道奇隊必須在金慧成與費里蘭之間做出二選一的決定。
儘管弗里蘭在3A已無須證明自己，且具有左右開弓的優勢，但金慧成近期在打擊、跑壘與守備的全能表現，已給予教練團足夠的信心。隨著貝茲回歸日期逼近，這兩位內野手的競爭已進入白熱化，未來的每一場比賽都將成為左右名單去留的關鍵。
資料來源：《運動畫刊》