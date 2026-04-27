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游盈隆今（27）日在行政院秘書長張惇涵的監交下正式接任中選會主委，致詞時強調期許辦好2026與2028大選，中選會未來要面臨六大挑戰，其中不在籍投票，認為是一種進步的思維，但未來如何理性討論並形成共識，將是巨大的挑戰。另關於中配參政，表示李貞秀絕非最後一個案例，未來類似的案例將層出不窮，除非修法做出妥適周延的修正，坦言現階段用《國籍法》處理中配參政權問題，「很牽強且具高度爭議性」。游盈隆今日正式接任中選會主委，期許未來兩大任務就是辦好2026與2028，而未來隨著兩大選舉的舉行，過程中將面對至少六大挑戰，首先是公投綁大選。立法院去年11月21日三讀通過《公民投票法》，正式恢復公投綁大選。國內主流民意樂見恢復公投綁大選，但也有不少人擔心那將干擾選務的進行。游盈隆說，大家都知道，公民投票是直接民主的展現，可以彌補代議民主的不足，具有十足的民主正當性與功能性。台灣自2004年開始實施全國性公民投票與總統大選一併舉行以來，所謂公投綁大選一共有4次，累積了不少寶貴的經驗。未來如何在公投綁大選的制度安排下，順利成功地辦好選務，是無可迴避的挑戰。第二個挑戰是不在籍投票，游盈隆提到，過去10多年來，不在籍投票的呼聲此起彼落，社會認為實施不在籍投票有其合理性與必要性。但隨著台灣進行各種選舉種類的整併，到今天已演變成中央與地方選舉交錯舉行，4年中一次中央層次選舉，一次地方層次選舉。形成每隔2年舉行一次選舉的規律，每次選舉至少包含兩種以上不同類型選舉，這和過去有極大的不同。當選舉體系發生根本性改變，社會對實施不在籍投票的期待持續升高，這就造成朝野政黨意見紛歧。自己肯定不在籍投票是一種進步的思維，未來如何經由更廣泛深入的理性討論，形成共識，落實在人民政治生活中，是另一個巨大的挑戰。第三是適當處理立法院所提公投案。游盈隆說，中選會去年5月否決國民黨與民眾黨在立院推動通過的反廢死公投案，但同時通過核三延役公投案，儼然是一個「準馬歇爾時刻」，引起軒然大波。中選會是一個獨立機關，主管選舉、罷免與公民投票的相關事務，也是公投法主管機關，有無權力否決立法院所提公投案，是一個具有高度張力的開放性問題。未來如何妥善處理立法院所提公投案，仍然是一個嚴峻的挑戰。第四是中配參政權爭議。游盈隆說，隨著李貞秀被民眾黨開除黨籍，失去立委身分後，中配參政權相關爭議已逐漸平息，很多人都鬆了一口氣。但李貞秀案絕非最後一個案例，未來類似的案例將層出不窮，除非《憲法》與相關法律做出妥適周延的修正。而這需要主政者與國會立法者共同努力，從根本上著手，才能獲得妥適的解決，「畢竟，現階段用國籍法處理陸配參政權問題是很牽強且具高度爭議性」。第五是AI與網路時代深偽訊息影響選情的問題。游盈隆表示，AI與網路時代深偽訊息衝擊選情，已經是全球民主國家共同面臨的難題。幾乎所有民主國家，包括美、英、歐盟、日本、韓國、加拿大、澳大利亞等都如臨大敵，都在摸索有效反制的手段與方法，台灣自然也不例外。即將到來的2026台灣九合一地方選舉，如何有效因應防不勝防的深偽訊息左右選情，傷害選舉公平性，是絕對不可忽視的課題。最後則是中國介選問題。游盈隆提及，中國介入台灣選舉由來已久，最早是1996年台灣總統大選，公然以發射飛彈，文攻武嚇，製造軍事危機來試圖影響選情。此後，每一場總統大選都少不了中共對台的恫嚇、干擾與威脅。如果說中共介入台灣選舉早已是常數，而非變數，並不為過。今年中國當局更史無前例地、毫不避諱地成立「因應台灣地方選舉工作專組」，直接接受中共中央對台工作領導小組指導。面對兩岸新情勢，必須提高警覺，絕不可掉以輕心。