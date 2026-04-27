洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（27）日對陣芝加哥小熊單場3安猛打賞，包含第七局下轟出睽違12場比賽、60打席的本季第6支全壘打，想不到這一轟又引發口水戰，道奇官方社群轉發全壘打影片，文案重提「大谷條款？（Ohtani rule？）」，公開嗆聲小熊主帥康塞爾（Craig Counsell）日前質疑聯盟給予道奇特權的爭議發言。

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大谷翔平第6轟出爐　道奇發文「大谷條款」怒嗆小熊主帥

大谷翔平此役徹底爆發，不僅從小熊先發、同為日本同胞的今永昇太手中敲出2支安打，7局下半第4打席時，面對中繼左投米爾納（Hoby Milner），更轟出12場比賽以來首發全壘打，也是本季第6轟，以單場3安「猛打賞」表現，帶領球隊6：0完封贏球。

道奇贏球後，官方X發文轉發大谷翔平全壘打影片慶祝，文案利用Rules單字，充滿挑釁意味的寫道，「大谷條款？大谷就是規則。（Ohtani rule？Ohtani rules.）」這則貼文顯然是在大谷翔平開轟後，順勢回敬對方教練的質疑。

「大谷條款」是什麼？道奇多帶一位投手

根據大聯盟規定，8月底前26人名單中投手上限定為13人，但大谷翔平是全聯盟唯一以「二刀流」身份登錄的球員，因而並不計入投手名額，這讓道奇實質上能使用14名投手，也讓小熊隊總教練康塞爾公開發聲表達不滿

康塞爾於本月21日曾公開表達對「大谷條款」的不滿，當時他說道，「我實在無法理解，這讓特定球隊獲得好處，是一個奇怪的規則。」針對此爭議，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）回應，「這條規則從大谷翔平在天使時就存在。」，康塞爾後續也澄清自己並非針對道奇這支球隊或是大谷翔平本人，「但這真的是一個很爛的條款，也是值得討論的問題，你們可以去研究看看。」

球迷樂見口水戰　笑稱道奇「大谷條款？」是神文案

道奇發文反嗆康塞爾後，將大谷條款再度搬上檯面，受到眾多球迷討論，「官方這波煽風點火太狂，我喜歡！」、「官方太帥了，完全被圈粉」、「嘲諷小熊教頭太好笑了哈哈」、「這句『大谷才是規矩』簡直是神文案」

▲小熊主帥康塞爾（Craig Counsell）日前質疑聯盟給予道奇特權的爭議發言，直言「大谷條款」是個很爛的規則。（圖／美聯社／達志影像）
▲小熊主帥康塞爾（Craig Counsell）日前質疑聯盟給予道奇特權的爭議發言，直言「大谷條款」是個很爛的規則。（圖／美聯社／達志影像）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。