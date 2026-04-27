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民進黨台北市長人選遲未拍板，但呼聲居高的立委沈伯洋近期動作頻頻，不僅在社群上積極改變人設，近來的短髮造型更被大讚神似日本巨星木村拓哉、韓星裴勇俊，甚至被封為「立院張孝全」；前台北市長柯文哲則是嘲諷，沒其他人可以派了嗎？更酸「台北沈伯洋、桃園王義川、台中陳柏惟」是他心中的黃金組合。對此，沈伯洋也正面做出回應了。沈伯洋今（27）日受訪時表示，回顧柯文哲的很多市政規劃，在前期其實都有一些很不錯的地方，希望大家有機會可以針對這部份多多討論，但至於後來為什麼沒有繼續被延續？他認為這反而才是市民更關心的事情。聯電創辦人曹興誠稱，蔣萬安近來的民調很高，是因為這是「蠢民的民調」；面對此一說法，沈伯洋直言，重點還是市民的感受，大眾對交通、衛生等議題，其實有很多想法，自身的目標是要多聆聽人民的聲音，而不是民調有多少，他也重申，民進黨就是需要知道市民的聲音，才能有效提出好方案幫助大家。被問及市政的相關規劃時，沈伯洋強調，目前都密集地在討論各式各樣的方案，所以請大家還是要等到「選對會」的程序完成之後，才知道到底是提名誰。他也直言，今天與政策小組的會議，不論最終是誰出來選，會後都將把資料提供給大家，這樣造福臺北市。