我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於底特律老虎的台灣旅美「怪力男」李灝宇今（27）日凌晨，在對陣紅人之戰以代打英雄姿態炸裂，擊出大聯盟生涯首支全壘打，甚至是逆轉2分砲。MLB官方賽後也出完整報導，紀錄李灝宇開轟過程，提及他在3A學習直面挫敗感，昨天代打未敲安也坦言「確實有點掙扎」，但經過一夜調整，今天就將球扛出牆，總教練辛奇（A.J. Hinch）則感嘆，「我熱愛他投入的一切。」李灝宇雖然在大聯盟僅8場就開轟，但也曾經歷低潮期。報導提及，李灝宇是老虎隊排名第6的新秀，對於一向以優異選球能力著稱的他來說，「如何應對三振」成了必修課。為此，李灝宇特別向隊友葛林（Riley Greene）與卡本特（Kerry Carpenter）請教，並長期在3A磨練心智，練習在漫長賽季直面挫敗感。不僅需要克服大聯盟環境，李灝宇原定於上個月代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC），未料卻因斜肌拉傷遺憾錯過，甚至延後了今年球季的開跑。直到上週才因隊友麥金斯崔（Zach McKinstry）受傷，獲得遞補上大聯盟的機會。今天這一轟證明李灝宇顯然沒有錯失機會，他前幾戰雖繳出17打數3安打成績，但老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）依然深信李灝宇作為年輕右打的實力，安排他在面對左投時上場建功。對於前幾次的打擊表現，尤其是昨天同樣代打上場，揮第一顆卻敲出飛球遭接殺，李灝宇坦言，「第一天我有點掙扎，因為我的後腳重心掉得太多。」「所以我跟打擊教練聊過，調整了後腳，今天的結果非常好。」李灝宇每一天都在成長，連隊友老虎強打托克爾森也說，「這不只是他的首轟，更是這場比賽深具意義的一轟。我看得出他有多興奮，那是個特別的時刻。」今天開轟他也自信稱，「已經向總教練證明即使我沒有先發，我也隨時準備好要打擊了。」這支終身難忘的全壘打不僅是因為2分砲，還因為李灝宇跑壘時太興奮，險些追上前方跑者托瑞斯（Gleyber Torres）。對此，總教練辛奇也笑說，「我第一個念頭是：拜託不要追上格萊伯」。辛奇隨後也稱讚李灝宇，「他跑得那麼快且充滿企圖心，我希望他能享受這一刻。我熱愛他投入的一切，這可能是他第一次真正感受到成為某個重大時刻的一分子。」稱讚李灝宇在關鍵時刻幫助隊伍搶下超前分。回顧李灝宇作客紅襪芬威球場敲出的第一支安打，老虎隊友也在休息區紛紛幫忙「要球」，紀念這難忘的一球。這次李灝宇首轟發生在客場，但他仍順利從球迷手中拿到球，並感性表示，「會像照顧北鼻一樣留著它」，展現場下可愛的一面。