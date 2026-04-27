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台股今（27）日開盤狂飆，早盤正式站上4萬點大關，最高點來到40194.92點，午盤仍維持強勢漲勢，大漲1041.27點，來到39973.67點；台積電強漲125元，來到2310元。上櫃指數午盤卻慘被殺，大跌6.62點，報374.92點。權值股午盤漲跌不一，台積電截至午盤大漲125元，報2310元；鴻海上漲3.5元，報225元；台達電下跌40元，報2035元；廣達上漲1.5元，報324.5元；聯發科上漲25元，報2460元；富邦金上漲0.5元，報88.3元。台股今日寫下了史詩級的歷史新頁，大盤在台積電強勢領軍下，首度衝破4萬點大關。受惠於金管會放寬 ETF「台積電條款」（單一持股上限調升至 25%）及美股AI漲勢，權值股成為大盤主力，台積電盤中攻上2330元新天價，單日漲幅驚人，是帶動大盤暴漲逾千點的靈魂人物。記憶體今日群起反攻，下午即將召開法說的旺宏表現最為強勢，開盤走高早盤飆上145元漲停價，南亞科、十銓、威剛、宜鼎等四檔同刷漲停，群聯漲幅逾8%，華邦電、青雲、廣穎、創見漲幅逾半根停板。PCB與載板也表現不差，南電早盤一度逼近漲停，午盤漲逾2%，臻鼎-KY漲逾3%，欣興、台光電也有2%以上漲幅。不過，市場認為，今日身處核心地位的台積電兩日內飆漲 12%，領軍加權指數強勢攻克4萬點大關。然而，「拉積盤」陰影再度籠罩，盤面呈現「權值股獨秀、中小型股失血」的極端行情。