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台南驚傳疑集體輕生！左鎮二寮山區今（27）日上午發生3人死亡事件，現場發現2女1男倒臥，已明顯死亡，消息一出引發關注。台南市消防局上午9時許接獲民眾報案，指左鎮區山區疑似有人集體服用農藥輕生，隨即派遣左鎮、大內及山上消防分隊，共3輛救護車趕赴現場處理。消防人員抵達後，發現現場共有2名女子、1名男子，3人皆已出現屍斑、肢體僵硬等死亡徵象，初步研判已死亡一段時間，當場未送醫。消防局隨即通報警方到場接手，後續將由警方進一步勘驗現場並報請檢方相驗，以釐清確切死因與事發經過。目前不排除為集體喝農藥輕生，但詳細原因仍待調查釐清。