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洛杉磯湖人今（27）日輸給休士頓後，系列賽被追近至3：1領先，但仍傳來好消息，根據湖人隨隊記者麥曼納敏（Dave McMenamin）報導，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）告訴他，當家球星唐西奇（Luka Doncic）已經回到球場上訓練，醫學博士摩斯（Jesse Morse）隨後轉發該消息，並分析唐西奇仍需10至14天後才能傷癒復出。現年27歲的唐西奇例行賽出賽64場，場均上場時間35.8分鐘，攻下33.5分、7.7籃板、8.3助攻與1.6抄截，球季後段遭遇左腿筋拉傷，不僅缺席球季最後5場比賽，季後賽首輪與火箭前4場也都沒打，距離上次出賽前已經相隔21天。唐西奇自受傷後，甚至飛回歐洲接受當地名醫治療，但卻被爆出傷勢比想像中嚴重，復出時間可能延後，但根據湖人隨隊記者麥曼納敏報導，瑞迪克受訪時已經透露，唐西奇本戰賽前已經開始在球場上進行移動訓練，距離重回賽場已經不遠了，「他之前大部分訓練內容，都是靜止狀態下的伸展等等。」隨後，知名醫學博士摩斯轉發該則消息，隨後綜合過往臨床經驗分析道：「聽起來唐西奇距離重返賽場，大約還需要10-14天。」此前他曾計算出唐西奇約需4到6周時間康復，與目前消息的時間軸吻合。