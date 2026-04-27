我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會近日放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制，上調至25%，外界也視該條款為「台積電條款」，受惠該條款，台積電今（27）日飆漲至2330元新天價，也因此推升10檔「含積」主動式ETF漲勢，其中，漲幅冠軍是主動復華未來 50（00991A）。根據Cmoney統計，統計至4月24日，主動式台股ETF漲幅冠軍是主動復華未來50（00991A），因持有台積電比重近15%，加上前十大成分股如台達電、台光電、信驊、欣興等中大型電子權值近期股價也多有表現，單週上漲近 11%，帶動今日開盤持續吸引資金湧入，漲幅超過4%，成交量擠進台股前十大。目前規模居主動式ETF之首的主動統一台股增長(00981A)上周漲幅也有逾1成，持續成為台股投資人交投熱點；持有台積電比重近3成的主動野村台灣50(00985A)漲幅8.5%，也優於加權報酬指數的5.8%。展望後市，主動復華未來50經理人呂宏宇表示，由於美股那斯達克、費城半導體等與台股連動性高的指數同步創新高，加上金管會政策鬆綁利多，有利維繫台股多頭資金動能，持續看好AI基建規格提升帶動的供應鏈商機，由於短線大盤累積不小漲幅，建議投資人可採逢低分批布局或定期定額方式，掌握後市AI供應鏈成長契機。