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「冰箱」解凍！ 謝潑德扮演奇兵上半場大爆發

艾頓二級惡犯遭驅逐 湖人反撲無力詹皇手感冰冷

五人得分上雙！火箭團隊火力全開迎戰G5

面對0比3的絕對落後與退無可退的晉級邊緣，休士頓火箭隊今（27）日在主場展現了頑強的求生欲。儘管賽前傳出頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷持續缺陣，外界普遍看好洛杉磯湖人能順利橫掃晉級，但火箭全隊從開賽便展現截然不同的企圖心，終場以擊潰湖人，成功將系列賽延長至第五戰。火箭本場比賽能成功續命，年輕球員的集體爆發是關鍵。先前遭到棄用的新秀謝潑德（Reed Sheppard）今日打出從「冰箱」走出後的最佳一戰，上半場便高效投進兩記三分球奪下10分。他全場貢獻17分並投進4顆三分球，用外線火力證明自己的價值。而禁區核心申京（Alperen Sengun）上半場的14分也讓湖人防線捉襟見肘，火箭半場結束便取得56：47的領先。進入第三節，火箭攻勢愈發凌厲，伊森（Tari Eason）在底角的三分球首開紀錄，隨後申京展現華麗腳步，一記轉身切入完成2+1，帶領火箭一度領先達21分之多。此外在第三節比賽中同時還發生了一段重大插曲，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在防守時肘擊申京頭部，裁判經由重播審視後，判定為「二級惡意犯規」並直接將其驅逐出場。艾頓離場前在短短25分鐘內就砍下的雙十成績，是本場比賽湖人陣中表現最優異的球員。隨著艾頓被迫退場，缺乏禁區支柱的湖人等同被判死刑。反觀湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今日手感低迷，全場僅攻下10分，無法帶領球隊在客場關門。終場火箭就在主場球迷的歡呼聲中，以19分之差帶走勝利。此役火箭先發五人全數得分上雙，火力配置相當均衡。湯普森（Amen Thompson）攻下全隊最高的23分，伊森也挹注了20分，加上申京與謝潑德的內外連線，讓湖人防不勝防。目前系列賽比分追至1比3，下一場比賽將回到湖人主場進行。外界焦點除了關注火箭能否延續這股氣勢，更在於雙方的傷兵回歸進度：杜蘭特能否在關鍵G5回歸馳援，以及湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）能否重返輪替鞏固後場，將決定這場系列賽是否會再次產生懸念。