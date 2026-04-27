面對0比3的絕對落後與退無可退的晉級邊緣，休士頓火箭隊今（27）日在主場展現了頑強的求生欲。儘管賽前傳出頭號球星杜蘭特（Kevin Durant）因傷持續缺陣，外界普遍看好洛杉磯湖人能順利橫掃晉級，但火箭全隊從開賽便展現截然不同的企圖心，終場以115：96擊潰湖人，成功將系列賽延長至第五戰。
進入第三節，火箭攻勢愈發凌厲，伊森（Tari Eason）在底角的三分球首開紀錄，隨後申京展現華麗腳步，一記轉身切入完成2+1，帶領火箭一度領先達21分之多。
反觀湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今日手感低迷，全場僅攻下10分，無法帶領球隊在客場關門。終場火箭就在主場球迷的歡呼聲中，以19分之差帶走勝利。
目前系列賽比分追至1比3，下一場比賽將回到湖人主場進行。外界焦點除了關注火箭能否延續這股氣勢，更在於雙方的傷兵回歸進度：杜蘭特能否在關鍵G5回歸馳援，以及湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）能否重返輪替鞏固後場，將決定這場系列賽是否會再次產生懸念。
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「冰箱」解凍！ 謝潑德扮演奇兵上半場大爆發火箭本場比賽能成功續命，年輕球員的集體爆發是關鍵。先前遭到棄用的新秀謝潑德（Reed Sheppard）今日打出從「冰箱」走出後的最佳一戰，上半場便高效投進兩記三分球奪下10分。他全場貢獻17分並投進4顆三分球，用外線火力證明自己的價值。而禁區核心申京（Alperen Sengun）上半場的14分也讓湖人防線捉襟見肘，火箭半場結束便取得56：47的領先。
艾頓二級惡犯遭驅逐 湖人反撲無力詹皇手感冰冷此外在第三節比賽中同時還發生了一段重大插曲，湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）在防守時肘擊申京頭部，裁判經由重播審視後，判定為「二級惡意犯規」並直接將其驅逐出場。艾頓離場前在短短25分鐘內就砍下19分、10籃板的雙十成績，是本場比賽湖人陣中表現最優異的球員。隨著艾頓被迫退場，缺乏禁區支柱的湖人等同被判死刑。
反觀湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今日手感低迷，全場僅攻下10分，無法帶領球隊在客場關門。終場火箭就在主場球迷的歡呼聲中，以19分之差帶走勝利。
五人得分上雙！火箭團隊火力全開迎戰G5此役火箭先發五人全數得分上雙，火力配置相當均衡。湯普森（Amen Thompson）攻下全隊最高的23分，伊森也挹注了20分，加上申京與謝潑德的內外連線，讓湖人防不勝防。
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