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天王山魔咒？哈登連續五年關鍵戰場均僅10.8分

場均數據 ：僅10.8分、6.4籃板、6.8助攻。





：僅10.8分、6.4籃板、6.8助攻。 慘澹命中率 ：投籃命中率低至 28.8% 、三分球命中率更僅有 16.0% 。





：投籃命中率低至 、三分球命中率更僅有 。 負向貢獻：場均發生3.6次失誤，正負值（+/-）為慘不忍睹的-11.2。





G4 數據：哈登19分難支撐 騎士關鍵時刻熄火

騎士陷入膠著 天王山之戰考驗領袖氣質

克里夫蘭騎士隊今（27）日作客多倫多，與暴龍展開系列賽第四戰的激烈對決。雙方戰至最後一刻，騎士隊最終以89：93惜敗，系列賽被追成2比2平手。然而，比起輸球的結果，陣中球星哈登（James Harden）在關鍵時刻的進攻穩定性，再次成為外界抨擊的焦點，特別是他過往在「天王山之戰」慘不忍睹的數據，更讓騎士球迷為即將到來的G5捏一把冷汗。雖然今日G4並非正式的天王山，但哈登在過往關鍵賽事的疲軟已是數據證實的隱憂。根據統計，哈登在此前連續五年的季後賽中，所在球隊皆進入了生死攸關的「天王山之戰」，但他這五場比賽的表現堪稱災難：這份數據顯示，每當系列賽來到天秤傾斜的關鍵轉折點，哈登的外線手感便會徹底斷電，進攻效率大幅下滑，完全失去頂級得分手的威懾力。在本場對陣暴龍的G4賽事中，哈登出戰37分鐘，全場14投6中（命中率42.8%）、三分球6投2中，攻下19分、2籃板、8助攻。雖然數據上較過往「天王山魔咒」稍好，但在比賽末節暴龍發動反撲時，哈登未能展現強勢的一對一解決問題能力，騎士隊最終在得分荒中讓勝利溜走。目前騎士與暴龍戰成2比2平手，下一戰回到騎士主場的G5將是真正決定誰能掌握系列賽主動權的「天王山」。對於騎士隊而言，如何讓哈登在壓力之下保持進攻侵略性，而非重演過去五年場均10.8分的悲劇，將是總教練團的首要任務。如果哈登無法在接下來的關鍵賽事中克服心魔，騎士隊即便擁有強大的陣容，也極有可能在暴龍的強硬防守下止步首輪。這場關於「關鍵球基因」的考驗，哈登已經退無可退。