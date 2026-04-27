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2024年12月27日，歌手邱軍涉嫌酒駕撞傷小黃司機後還肇逃，最終導致運將在搶救7天後回天乏術，全案今（27）日基隆地院國民法官法庭開庭審理，檢方當庭揭露驚人內幕，指控邱軍肇事後，不僅無視目擊者攔阻、闖紅燈加速逃逸，甚至在與女友的訊息中表示「擋風玻璃碎成這樣應該是撞到頭」、「不記得是怎麼發生的」，事後更向經紀人傳送新聞質疑死者站位「你看他們站在哪」；儘管邱軍先前曾公開道歉坦言「做了很多對不起粉絲的事情」並宣稱願意承擔，但仍換不回司機的性命，而一審預計將於29日宣判。檢方當庭指出，邱軍於2024年12月27日凌晨與友人在基隆餐酒館飲酒並上台獻唱後，於清晨4時許駕車載女友上路，隨即在信一路撞上兩名在車道候客的運將，強大撞擊力導致李姓司機顱骨骨折，送醫搶救7天後不治，另一名陳姓司機則腿部受傷倖存。檢察官再指出，根據監視器與行車紀錄器顯示，邱軍在撞擊瞬間才亮起煞車燈，且在目擊者拍窗大喊「你撞到人了」之後，竟隨即闖紅燈加速逃離現場。此外，檢方更揭露邱軍事後與女友的LINE對話，內容提及「擋風玻璃碎成這樣應該是撞到頭」、「不記得是怎麼發生的」，甚至在案情曝光後，邱軍還傳送新聞連結給經紀人稱「你看他們站在哪」。檢方特別強調，邱軍案發當天便要求車廠拖走毀損車輛準備維修，所幸員工警覺通報警方才得以順利採證。此外，儘管邱軍的辯護律師曾以新聞報導過多、恐影響國民法官心證為由，聲請裁定不行國民參與審判，但遭法官駁回。律師表示後續將在庭上詳述邱軍犯後的心路歷程，希望國民法官能設身處地思考其選擇。事發後邱軍本人曾公開向家屬與大眾道歉，坦言「做了很多對不起粉絲的事情」，並表示願為錯誤承擔一切，然而，一條性命並非一句道歉就能換回。今日開庭結束後，邱軍面對媒體僅低調回應謝謝便快步離去。至於一審結果，預計將於4月29日正式宣判。