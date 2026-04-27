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前海軍艦長呂禮詩日前參加中共解放軍海軍建立75週年活動，竟登共艦高呼「解放軍海軍準備好了」、「中國解放軍越強大，台灣越安全」等語，引民進黨立委林楚茵今（27）日怒批，憑什麼人民納稅錢要養通敵叛國的退役軍官？這種踐踏國軍尊嚴、向敵國輸誠的行徑，根本是國軍的敗類、台灣的恥辱！林楚茵今怒轟，退役海軍少校呂禮詩，2024、2026年連續發表親中舔共言論，2025年竟然還大剌剌跑去參加「中共93閱兵」，甚至囂張跋扈地嗆聲「法律管不到他」！早在2024年呂禮詩初犯時，民進黨就立刻提案補破網，要求修法將「校官」也納入規範，嚴懲叛徒。林楚茵提到，結果呢？藍白聯手在院會一讀時提起「復議」擱置修法，直接當起親中叛國退官的遮羞布與保護傘！更離譜的是國民黨立委翁曉玲，一路護航，甚至一度企圖提案刪除現有的「吳斯懷條款」，妄想連「將官」的赴中行為一起解套！當時民意炸鍋，迫使翁曉玲撤案，否則藍白根本連中華民國軍人底線都不顧，就是要死保這些「呂禮詩們」！國民黨假意提案幫國軍加薪，背地裡護航叛國賊退役軍官。台灣人民的辛苦納稅錢，一毛都不該流進這些叛國舔共、甚至出賣台灣的退役軍官口袋裡！這無關政治對立，是面對國家主權的大是大非！林楚茵說，她將會重新提案，若藍白繼續阻擋，就是配合賣台舔共軍官的同路人，讓第一線守護國家的軍官情何以堪？守護台灣，我們必須從嚴監督、徹底斬斷「呂禮詩們」的退休金！ 國家給的安家費，只配留給真正愛國、保家衛國的軍人！