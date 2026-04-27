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隨著年底九合一大選的腳步逼近，民進黨台北市長人選也備受外界高度關注，近期頻頻被點名的立委沈伯洋，日前與積極爭取連任的國民黨參選人蔣萬安同台，不過眾人的目光焦點，都放在以一頭新髮型亮相的沈伯洋身上，引發熱烈討論。對此，資深媒體人王尚智分析，這是邱義仁操盤了民進黨幾十年的選戰，最擅長的「贏中贏」、「輸中贏」的戰略戰術。王尚智提到，民進黨多年選戰操盤核心人物之一邱義仁，目前疑似再度主導北台灣戰局。他認為，綠營在台北市如果「贏不了」，那就要具備全台灣選情對藍營足夠的「殺傷力」，沈伯洋的「負面爭議」在基本盤上不是問題，但卻有機會成為年底選舉議題的引領風騷者。沈伯洋為何願意「欣然赴敗」？王尚智指出，因為參選台北市長之後，即使輸，也仍然為他自己的政治「位階、人設、能量」拉動直上一個新層次，一旦最後，沈伯洋稍微能「拉下」蔣萬安比上一屆的得票率低，這就等同是沈伯洋的「勝利線」了。選舉雖然贏者全拿，但「輸的漂亮」往往攫取更多讚嘆與目光，而沈伯洋的各種勝算「其實不算少」。至於這為什麼是「邱義仁思路」？王尚智進一步說明，北台灣畢竟是全台選戰的輿論熱點，以提供藍綠主流媒體的「勢」之操作，最終一定需要有一個「輿論關注極為集中」的特殊角色， 而不能冷卻沉寂。他強調，這是邱義仁操盤了民進黨幾十年的選戰，最擅長的「贏中贏」、「輸中贏」的戰略戰術，民進黨北台灣即使「沒有贏」，最終也並不算輸。「只能說說嘴，完全沒有執行力！」王尚智直言，這始終是國民黨這20年來的基因。如今，沈伯洋的期待值無比低落可笑，恰也是他最好的「起點」。那些始終只看著沈伯洋笑話，只推論著賴清德完蛋，壓根不把「邱義仁」當回事的分析與評論。若非傲慢，就是無知。