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比賽地點： 金塊主場（Ball Arena）





金塊主場（Ball Arena） 開賽時間： 4月28日上午10：30





丹佛金塊：主場背水一戰 進攻端須找回侵略性





金塊在過去兩場客場戰役中，進攻端顯得相對被動。如今面臨淘汰邊緣，約基奇勢必會增加個人進攻比例。若金塊能把握住灰狼側翼防守空虛的機會，找回過往流暢的空切與三分火援，極有機會在主場扳回一城。





明尼蘇達灰狼：戰績領先但元氣大傷 考驗教練團調度





灰狼在系列賽前四戰展現了強大的針對性防守，成功限制了金塊的體系發揮。然而隨著愛德華茲與迪文森佐缺陣，灰狼不僅失去了一個每場穩定產出25+分的強點，防守端的輪轉也將出現巨大漏洞。主帥芬奇（Chris Finch）如何重新排兵佈陣，將是灰狼能否守住優勢的關鍵。





丹佛金塊：約基奇（Nikola Jokić） 面對陷入殘陣的灰狼，約基奇沒有任何退縮的餘地。他需要在內線給予戈貝爾與蘭德爾毀滅性的打擊。身為球隊靈魂，約基奇在G5的目標只有一個：利用個人統治力徹底撕開灰狼的防線，帶領球隊死裡逃生，而不是再繼續陷入被動，否則金塊本季將很有機會就此畫下句點。





面對陷入殘陣的灰狼，約基奇沒有任何退縮的餘地。他需要在內線給予戈貝爾與蘭德爾毀滅性的打擊。身為球隊靈魂，約基奇在G5的目標只有一個：利用個人統治力徹底撕開灰狼的防線，帶領球隊死裡逃生，而不是再繼續陷入被動，否則金塊本季將很有機會就此畫下句點。 明尼蘇達灰狼：多森姆（Ayo Dosunmu） 在迪文森佐報銷、愛德華茲缺陣的情況下，多森姆的定位從板凳奇兵躍升為進攻發動機。他必須展現出更強的持球進攻能力與組織視野，不僅要填補外線火力缺口，還要在防守端對抗莫瑞，他的表現將直接決定灰狼G5的競爭力。





灰狼的進攻斷層： 失去愛德華茲後，誰能承擔關鍵時刻的「單打」重任？



約基奇的內線統治力： 面對防守體系重組的灰狼，約基奇是否會開啟「得分模式」狂轟濫炸？



戈貝爾與約基奇的頂尖對決： 雙方禁區支柱的直接對話將左右戰局。戈貝爾能否在缺少隊友協防下繼續跟前幾戰一樣獨自扛住約基奇的進攻，並保護好防守籃板？





丹佛金塊： Aaron Gordon（左小腿肌肉緊繃，每日觀察）。





Aaron Gordon（左小腿肌肉緊繃，每日觀察）。 明尼蘇達灰狼：Anthony Edwards（膝蓋傷勢，缺陣）、Donte DiVincenzo（阿基里斯腱撕裂，本季報銷）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 底特律活塞 vs. 奧蘭多魔術 (G4) 09:30 AM 奧克拉荷馬雷霆 vs. 鳳凰城太陽 (G4) 10:30 AM 明尼蘇達灰狼 vs. 丹佛金塊 (G5)

NBA 2025-26季後賽首輪戰火持續延燒，台灣時間4月28日，明尼蘇達灰狼將前往客場Ball Arena挑戰丹佛金塊進行系列賽第五戰，力拼直接晉級次輪，避免夜長夢多。儘管灰狼目前手握3比1的聽牌優勢，但在G4卻傳出慘烈傷情，兩大進攻核心相繼倒下，為這場「關門戰」蒙上了巨大陰影。面對無路可退的衛冕軍金塊，這場比賽將是灰狼意志力的終極考驗。對於處於1比3落後的金塊而言，灰狼的傷情成了他們逆轉系列賽的微弱曙光。回到主場的金塊勢必會利用對手陣容殘缺的弱點，發動瘋狂反撲。約基奇（Nikola Jokić）依舊是球隊的中流砥柱，雖然防守悍將戈登（Aaron Gordon）仍舊處於帶傷上陣的情況，但金塊強大的體系與主場優勢，將是他們試圖將系列賽帶回明尼蘇達的最大本錢。灰狼在G4贏球後本該士氣大振，卻也迎來毀滅性打擊。陣中防守大將迪文森佐（Donte DiVincenzo）確診為阿基里斯腱撕裂，本季宣告報銷；而頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）的膝傷加劇，預計將缺陣數週。在失去場均得分王與外圍防守核心的情況下，灰狼急需角色球員站出來。上場打出個人生涯代表作狂轟43分的多森姆（Ayo Dosunmu）與蘭德爾必須分擔更多進攻重任，才能在丹佛高原的高壓環境下尋求晉級機會。✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：