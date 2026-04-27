蘋果iOS 26.5版本即將登場，外媒指出，這次將針對iPhone三款熱門App帶來新功能，包括訊息App支援RCS端對端加密、Apple地圖新增地點推薦，以及App Store訂閱付款更有彈性。雖然不是大改版，但對日常使用體驗仍相當有感。
iOS 26.5將在「訊息」App針對RCS通訊加入端對端加密測試，RCS為SMS簡訊的升級版，能讓iPhone與Android用戶在「綠色泡泡」對話中，也享有更接近iMessage的體驗。外媒指出，iOS 26.5中，蘋果已加入RCS端對端加密功能，代表符合條件的跨平台訊息，在傳送過程中將更難被第三方讀取。
不過，蘋果也在說明中提醒，RCS端對端加密目前仍屬beta測試階段，並非所有裝置或電信商都支援。外來即使用戶升級iOS 26.5，實際能否使用仍取決於對話對象、裝置版本與電信商支援情況。
Apple地圖變更聰明
Apple地圖將在iOS 26.5加入地點推薦功能，根據外媒說法，當使用者點進Apple地圖搜尋欄時，系統會自動推薦兩個地點，推薦依據可能包含附近熱門地點、過去搜尋紀錄等因素，讓使用者不用重新輸入關鍵字，也能更快找到可能想去的餐廳、商店或景點。
MacRumors也指出，iOS 26.5程式碼中已出現Apple地圖廣告相關準備，蘋果先前也曾表示，美國與加拿大地區預計今年夏季起在Apple地圖導入廣告，商家未來可能能在搜尋結果或推薦地點中購買曝光版位。
App Store訂閱年繳可分期
第三項新功能則與App Store訂閱有關。外媒指出，iOS 26.5將讓部分App年訂閱方案支援「按月分期付款」，用戶仍可選擇年訂閱方案，但不一定要一次支付全年費用，而是拆成每月付款，對於訂閱費較高的服務來說，可降低一次付款的壓力。
不過，這項功能是否全面開放、哪些App或地區可支援，仍需等蘋果正式釋出iOS 26.5後進一步確認。
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不過，蘋果也在說明中提醒，RCS端對端加密目前仍屬beta測試階段，並非所有裝置或電信商都支援。外來即使用戶升級iOS 26.5，實際能否使用仍取決於對話對象、裝置版本與電信商支援情況。
Apple地圖變更聰明
Apple地圖將在iOS 26.5加入地點推薦功能，根據外媒說法，當使用者點進Apple地圖搜尋欄時，系統會自動推薦兩個地點，推薦依據可能包含附近熱門地點、過去搜尋紀錄等因素，讓使用者不用重新輸入關鍵字，也能更快找到可能想去的餐廳、商店或景點。
MacRumors也指出，iOS 26.5程式碼中已出現Apple地圖廣告相關準備，蘋果先前也曾表示，美國與加拿大地區預計今年夏季起在Apple地圖導入廣告，商家未來可能能在搜尋結果或推薦地點中購買曝光版位。
App Store訂閱年繳可分期
第三項新功能則與App Store訂閱有關。外媒指出，iOS 26.5將讓部分App年訂閱方案支援「按月分期付款」，用戶仍可選擇年訂閱方案，但不一定要一次支付全年費用，而是拆成每月付款，對於訂閱費較高的服務來說，可降低一次付款的壓力。
不過，這項功能是否全面開放、哪些App或地區可支援，仍需等蘋果正式釋出iOS 26.5後進一步確認。