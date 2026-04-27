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民進黨不分區立委沈伯洋被視為參選台北市長的熱門人選，近來他以新髮型亮相，被大讚神似日本巨星木村拓哉、韓星裴勇俊等，成為焦點話題。前台北市長柯文哲聽聞後嘲諷：「確定嗎？太精彩了！」對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡大酸，台北不敢派陳佩琪，新北推出一個像在選假的黃國昌，民眾黨的「集體自爆」才叫真正的精彩。吳靜怡指出，如果民眾黨真的覺得自己在台北市還有市場可以對沈伯洋指指點點，那為什麼不派你們心目中「最強母雞」陳佩琪出來選台北市長？在台北市這個柯文哲曾經執政的本命區，民眾黨現在連個像樣的首長候選人都不敢推，這叫什麼？這才叫「棄守台北」，虧你柯文哲還能笑得出來。吳靜怡提到，黃國昌最近專訪改口說「新竹守住、議員翻倍」就算達標，新北市自己不選市長，議員要從一席變兩席，淪落到要「拉無黨籍議員」來成立黨團？這叫政黨實力嗎？這叫「政治乞討」，黃國昌現在心裡想的不是新北，而是如何保住他的黨主席位子，只要新北議員多一席，他就可以賴著不走，新竹市根本就是高虹安無黨籍靠自己，請問又跟黃國昌有什麼關係？這就叫政治膨風。吳靜怡表示，柯文哲自詡是「全國最佳助選員」，現在就是淪為一名貪汙犯，柯文哲過去最擅長把市場掃街變成親民秀，把被民眾包圍包裝成高人氣，但這次在宜蘭，場景完全反轉。從被嗆「擋路」，到三星市場被長者指著罵「貪污」，再到阿伯拍肩勸他「不要再亂啦，台灣只有一個」，這已經不是單一插曲，而是柯文哲政治神話跌落地方現場的縮影。「台北不敢派陳佩琪，新北推出一個像在選假的黃國昌，宜蘭輔選又被民眾當面嗆聲。」吳靜怡直言，民眾黨把地方選舉當成網路聲量操作，2026民眾黨不是在擴張版圖，是在證明自己到底還剩多少政治信用，柯文哲說沈伯洋選台北太精彩？她認為民眾黨的「集體自爆」才叫真正的精彩！民眾黨現在就只是像一台失控的破車，柯文哲快去修車，不然就閉嘴。