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台中市大里垃圾掩埋場堆置量已高達45萬噸，引發地方強烈不滿。台中市議會今(27)日進行警消環衛委員會業務質詢，市議員張芬郁、陳雅惠等多位議員指出，市府處理垃圾問題無能，批評政策只會「騙、變、拖」，讓環境污染問題益發嚴重，要求市府成立「大里掩埋場環保監督委員會」以維護居民權益。議員張芬郁指出，大里掩埋場本應是「暫置場」，如今卻淪為垃圾總站。由於納入垃圾打包及固體再生燃料（SRF）計畫，連清水、沙鹿、太平等區的垃圾都運往大里。她批評，這對大里、霧峰地區居民及基層清潔隊員極不公平，要求市府必須長期監測水質與空氣品質，並嚴禁垃圾車沿線散發異味，同時應給予地方相應回饋。張芬郁進一步揭露，因台中垃圾處理能力不足，導致事業廢棄物非法傾倒事件頻傳。大里旱溪舊河道、霧峰朝陽大學後山等地皆發現建築廢棄物。她質疑環保局未能掌握廢棄物流向，疏於根據「廢棄物清理法」進行源頭管理，導致台中環境淪為非法棄置場。針對廚餘處理，張芬郁要求市府原訂7月完成的高效堆肥、12月啟用的黑水虻處理系統及厭氧發電試營運，絕不能再延宕，應在現任市長任內完成，不該將爛攤子留給下一任。環保局長吳盛忠回應表示，水質、空品監測及異味防治是基本工作，目前已要求垃圾車噴灑植物萃取物（如丹寧酸）消除惡臭。針對成立環保監督委員會，局方將著手研究其可行性。對於非法傾倒行為，環保局強調一律移送法辦。副市長鄭照新則解釋，廚餘去化三大方案已定案，目前正由主計與財政部門進行最後審核。因應明年1月「廚餘禁止養豬」政策上路，黑水虻與厭氧發電系統預計於年底啟用銜接。