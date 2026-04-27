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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（27）日在主場與芝加哥小熊隊的對決中，以實際行動為近日圍繞在自己身上的「大谷規則」爭議畫下句點。大谷全場3打數3安打、包含睽違60打席的本季第6號全壘打，帶領道奇以6：0大勝小熊。賽後道奇官方社群更霸氣發文：「大谷規則？大谷本身就是規則！」對此，小熊隊球評、前賽揚獎投手［紅男爵」薩特克里夫（Rick Sutcliffe）無意加入口水戰，而是以純粹球迷心態欣賞大谷的偉大，帶來不同的觀點。所謂的「大谷規則（Ohtani Rule）」，源於大聯盟規定每隊26人名單中投手限額為13人。然而，大谷翔平因具備「二刀流」身分，在登錄上不占用投手名額，這使得道奇隊在實質上能比其他球隊多帶1名投手進入名單。此一狀況引發小熊隊總教練康索（Craig Counsell）的不滿，他先前曾公開質疑：「我無法理解，為什麼只有特定球隊能獲得這種優待？這規則非常奇怪。」道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）則反擊：「任何球隊只要能擁有像大谷這樣的球員，都能享有同樣的待遇。」兩位主帥的舌戰也讓本場比賽增添了濃厚的火藥味。面對質疑，大谷翔平今日在打擊區展現了絕對的統治力。面對開季表現優異、賽前對自己有壓制力的同胞左投今永昇太（Shota Imanaga），大谷絲毫不留情面，三次對決分別選到四球、敲出右外野安打及右外野線邊的二壘安打。今永昇太最終主投5.1局失5分，吞下賽季第2敗。全場最熱血的時刻發生在第7局。大谷面對小熊隊側投左手米爾納（Hobby Milner），鎖定內角低處的伸卡球，以完美的「Inside-out」揮棒將球送往左中外野看台。這記睽違12場比賽的全壘打，讓球場陷入沸騰。即便身為對手，小熊隊當地的轉播單位也被大谷的表現折服。1984年賽揚獎得主、名評論家薩特克里夫感嘆道：「這就是典型的『大谷翔平的一天』。前三次打席全部上壘，最後終於等到了能送出牆外的球。雖然這球不像他過往那種會擊中球場燈柱的超級特大彈，但足以證明他就是有本事把球帶向看台。」他站在客觀角度欽佩偉大，欣賞大谷翔平正在做的事。大谷翔平今日繳出3安猛打賞、1打點、1次四球及1次盜壘的超全能數據，不僅幫助球隊拿下連勝，更展現了他身為跨時代球員、足以讓聯盟規則為其調整的歷史級地位。