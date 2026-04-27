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▲米可白（如圖）與草莓姐姐同期，被取名為葡萄是因為膚色較黑。（圖／米可白FB）

兒童台哥哥姐姐是許多小朋友的偶像，與大人們的童年。而近日，兒童台元祖成員之一51歲香蕉哥哥（林掄元）與40歲妻子草莓姐姐（簡皎竹），登上陶晶瑩YouTube節目《陶晶瑩女人心事》，透露了很多人好奇的「藝名祕密」，原來除了第一代的蘋果、香蕉等是自己取名外，其他都是公司分配。香蕉哥哥還透露因為自己年輕時，長得像猴子，才自己取名為香蕉。而草莓姐姐則透露跟自己同期的葡萄姐姐（米可白），是因為膚色較黑，才被公司取名為葡萄。香蕉哥哥與草莓姐姐近日登上《陶晶瑩女人心事》，大聊兒童台哥哥姐姐們的趣事，也提到了大家最好奇的取名方式。草莓姐姐提到自己跟米可白是同期，兩人跟其他人受訓完開信封才知道名字不同，而是已經先有名字了，也就是草莓跟葡萄。不料公司看了兩人後，直接說：「妳小小的妳就叫草莓吧，那妳比較黑就叫葡萄。」意外曝光了米可白當初藝名的祕密。元祖成員之一香蕉哥哥透露，除了蘋果、芭樂、橘子等的第一代成員是自己選名字外，接下來都是由公司分配。他還搞笑爆料自己選香蕉，是因為年輕時候較瘦、長得像猴子。而到之後的哥哥姐姐，就是由公司分配藝名，看誰比較適合哪種名字。香蕉哥哥進一步表示，名字取了後，公司還要申請，因為要註冊很多項目，所以就連太相似的名字也不行，像是海洋類都被水族館申請完，所以他們沒辦法取，只有水果類、昆蟲類、天空類、以及動物類等，讓陶晶瑩感到非常驚訝。香蕉哥哥與草莓姐姐分別是在2001年與2004年加入兒童台，兩人以親切活潑個性、與可愛唱跳，成為無數小朋友的偶像。而在兒童台結緣的他們，低調戀愛3年多後，於2018年步入婚姻，並育有一子，成為兒童台第一組夫妻檔。兩人至今都在兒童台陪伴小朋友們，繼續散發他們的正能量。