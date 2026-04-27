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洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊關於大谷翔平「二刀流註冊」優勢的口水戰愈演愈烈。面對小熊隊總教練康索（Craig Counsell）近日批評規則不公，道奇隊營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）今（27）日登上美國媒體「AM570」節目正面迎擊，狠嗆康索現在才抱怨簡直是「莫名其妙」，並直言小熊隊2年前明明有平等的機會簽下大谷卻錯過，現在沒資格說三道四。目前大聯盟規定每隊26人名單中投手限額為13人，但大谷翔平因具備「二刀流（Two-way Player）」資格，不占用投手名額，這讓道奇隊實質上能帶14名投手，擁有極大的調度彈性。康索對此大加撻伐，認為這是「只有特定球隊受益的糟糕規則」。佛里曼對此反駁道：「我不明白為什麼他（康索）覺得有必要提起這件事，這既突兀又奇怪。大谷所做的事情是如此獨特且絕無僅有，這份優勢是他應得的報酬，更應該受到稱讚。」佛里曼透露，當年MLB在研議此規則時曾諮詢各隊意見，他雖然站在競爭對手立場覺得不妥，但站在棒球發展角度，他當時就支持應盡力讓大谷持續上場。針對康索與小熊隊的「不公平」指控，佛里曼隨後拋出回馬槍，直指小熊隊當初在自由市場的消極。佛里曼開酸說：「所有人都知道這項規則，而且2年前大家都有平等的機會跟他（大谷）簽約。我不知道康索教練或小熊隊當時在想什麼，但比起現在，2年前應該是更適合表達反對意見的時機。」這番言論無疑是在嘲諷小熊隊當年競爭大谷失敗，現在看到道奇隊享受大谷帶來的紅利才來眼紅。佛里曼強調，規則是透明的，機會也是均等的，道奇隊是因為成功簽下大谷才獲得這份「紅利」，並非規則偏袒特定球團。就在高層與主帥隔空交火之際，大谷翔平今日也在球場上用單場3安打、包含本季第6轟的超強表現，帶領道奇以6比0完封小熊。道奇官方社群也配合這股氣勢霸氣宣告：「大谷翔平本身就是規則。」隨著大谷手感回溫，這場關於「規則是否不公」的辯論，恐怕短時間內不會停歇。但對道奇隊而言，佛里曼與總教練羅伯斯（Dave Roberts）的強力捍衛，展現了球團對這位日本巨星的絕對支持。