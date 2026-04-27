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台股今（27）日開盤氣勢如虹，早盤狂飆逾千點，正式站上4萬點關卡，午盤持續強勢，維持千點漲勢，最終加權指數以39616.63點作收，終場大漲684.23點，雖未能站穩4萬點大關，但仍創歷史收盤新高；台積電則大漲80元，報收2265元。櫃買指數收黑，下跌4.49點，報377.05點。權值股多數收漲，台積電收盤大漲80元，報2265元；鴻海上漲6.5元，報228元；台達電下跌55元，報2020元；廣達上漲0.77元，報325.5元；聯發科呈平盤，報2435元；富邦金上漲0.1元，報87.9元。今日台積電強勢，其他中小型股、中小族群卻慘跌，尤其以CPO族群表現最為弱勢，多檔個股亮燈跌停，穩懋、全新、聯亞、波若威等，股價均在盤中打入跌停板，與台積電形成鮮明對比。半導體設備也慘跌，如汎銓、辛耘，家登、漢唐也收跌，跌幅逾2%。而弘塑跌逾8%、萬潤跌逾7%。低軌衛星股穩懋也跌停，顯示資金集中台積電，壓抑其他族群表現。不過，盤面上仍有族群逆勢反攻。市場傳出南亞科切入輝達Vera Rubin AI供應鏈，加上美國記憶體大廠美光推動中國設備出口管制升級，記憶體族群回血，南亞科、旺宏、威剛、十銓、廣穎、宜鼎等多檔漲停鎖死，群聯強漲逾9%、華邦電也漲逾6%，創建也漲逾3%，市場資金重回記憶體族群。市場分析，由於資金高度集中於台積電與部分權值股，導致盤面出現明顯的「拉積盤」現象。今日雖然大盤大漲，但上市櫃下跌家數超過1400 家，櫃買指數甚至下跌1.18%，也凸顯出盤勢極度不平衡的現象。台股今日漲幅前十名分別為詠昇、威剛、中美晶、華宏、鈞寶、立萬利、廣穎、竑騰、台橡、廣錠。成交量前十排名則為主動統一台股增長、元大台灣50正2、凱基台灣TOP50、華邦電、主動群益科技創新、群創、元大台灣50反1、中信數據及電力、友達、主動復華未來50。